Seçim öncesi kritik haftaya girildi! Partilerde ittifak endişesi yaşanıyor

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ittifak temaslarının ilk gününde gündeme gelen “sıfır baraj ittifakı”nın kurulması, artık zayıf bir olasılık. HDP’nin de içinde olduğu 8 partili ittifakın veya ‘platformun’ kurulmasının zor olduğu ifade ediliyor. CHP ve Saadet Partisi’nin HDP’li ittifak formülleri için olumsuz tavır sergilemediği ancak İYİ Parti’nin HDP’ye sadece 8 partili değil, hiçbir ittifak formülünde açık kapı bırakmadığı dile getiriliyor. İYİ Parti’nin hem eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ortak adaylığı, hem de ittifak konusundaki keskin tavrının, tüm temasları zorladığı, sadece HDP konusunda değil, CHP’li ittifak seçeneğinde de olumsuz rezervlerinin olduğu ifade ediliyor.

2'Lİ VEYA 3'LÜ İTTİFAK



İttifak temaslarının önemli unsurlarından biri olan Saadet Partisi yetkililerine göre, iki seçenekli bir ittifakın üzerinde daha fazla duruluyor. Bunlardan birincisi İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifakı. İkincisinin ise CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi olduğu belirtiliyor. Her iki seçenekte Demokrat Parti’nin işbirliğinin de aranacağı, DP’nin bir temsilcisinin İYİ Parti’nin aday listesine girebileceği konuşuluyor.