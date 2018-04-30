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Seçim öncesi kritik haftaya girildi! Partilerde ittifak endişesi yaşanıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 30.04.2018 09:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için kritik haftaya girildi. Hem Cumhurbaşkanlığı adayları hem de ittifak tercihlerinin açıklamasından önce, muhalefet partileri arasındaki temasların da sürdüğü belirtildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, CHP, HDP, Saadet Partisi, İYİ Parti’nin de içinde olduğu bir ittifakın, Meclis’te çok partili bir tablo ortaya çıkaracağı hesaplarının yapıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ittifak temaslarının ilk gününde gündeme gelen “sıfır baraj ittifakı”nın kurulması, artık zayıf bir olasılık. HDP’nin de içinde olduğu 8 partili ittifakın veya ‘platformun’ kurulmasının zor olduğu ifade ediliyor. CHP ve Saadet Partisi’nin HDP’li ittifak formülleri için olumsuz tavır sergilemediği ancak İYİ Parti’nin HDP’ye sadece 8 partili değil, hiçbir ittifak formülünde açık kapı bırakmadığı dile getiriliyor. İYİ Parti’nin hem eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ortak adaylığı, hem de ittifak konusundaki keskin tavrının, tüm temasları zorladığı, sadece HDP konusunda değil, CHP’li ittifak seçeneğinde de olumsuz rezervlerinin olduğu ifade ediliyor.

2'Lİ VEYA 3'LÜ İTTİFAK

İttifak temaslarının önemli unsurlarından biri olan Saadet Partisi yetkililerine göre, iki seçenekli bir ittifakın üzerinde daha fazla duruluyor. Bunlardan birincisi İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifakı. İkincisinin ise CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi olduğu belirtiliyor. Her iki seçenekte Demokrat Parti’nin işbirliğinin de aranacağı, DP’nin bir temsilcisinin İYİ Parti’nin aday listesine girebileceği konuşuluyor.

HER PARTİNİN ENDİŞESİ VAR

Partiler içinde yapılan oy simülasyonları da ittifak seçeneklerini etkiliyor. CHP-SP-İYİ Parti ittifak seçeneğinin içinde yer alan 3 partinin de oy kaybı endişesi taşıdığı, CHP tabanının Saadet Partisi, Saadet tabanının da CHP hakkında soru işaretlerinin olduğu belirtiliyor. İttifakların, AK Parti tabanından oy almak olarak belirtilen hedefine karşın, AK Parti tabanının CHP’li bir ittifak için olumsuz düşüneceği ifade ediliyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
AKP ıle MHP Turkluk Gururu ve Islam Suuru Paydasında Ittıfak yapmaları gayet normal, Taban tabana zıt sıyası ıdeolojılere mensup Sosyalıst CHP, Fasıst IYIP, Kurt Irkcısı HDP, Fundamentalıst SP, hangı ortak payda,da bır araya geleceksınız anlamıyorum, ama dordunuzunde gobekten baglı bulundugunuz UST AKIL sızı metazorık olarak bır araya getırıyorsa onu bılmem,
üclü kafadar
elinizi bi defa olsun kenetleyin türkiye için
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