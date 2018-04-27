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'Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu memlekette Abdullah Gül olamıyor'

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 10:10 | Son Güncelleme

Gazeteci İsmail Saymaz katıldığı televizyon programında, 24 Haziran seçimleri için en çok konuşulan isimlerden Abdullah Gül ile ilgili, "Silivriden Demirtaş'ın aday olduğu memlekette Abdullah Gül Maslak'tan çıkıp aday olamıyor. Abdullah Gül ile siyaseten derdi olanlar var. CHP'liler Gül cumhurbaşkanı olsun diye özlem çekmiyor ki" ifadelerini kullandı

Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü'nde siyasetin sıcak gündem maddeleri ele alındı. Konuklardan Gazeteci İsmail Saymaz, Abdullah Gül'ün adaylığını değerlendirdi. Saymaz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan halen şehir şehir ilçe kongrelerinde konuşuyor. Meral Akşener 2 buçuk senedir siyasi mücadele yürütüyor. Selahattin Demirtaş belki bir daha dışarı çıkamayacak ama bunun pahasına cezaevinden aday oluyor. Silivriden Demirtaş'ın aday olduğu memlekette Abdullah Gül Maslak'tan çıkıp aday olamıyor" diye konuştu.

Saymaz'ın açıklamaları şöyle; Meral Akşener sadece Devlet Bahçeli'yi karşısına almadı.

O sizin beğenmediğiniz Demirtaş belki bir daha gün yüzü görmeyecek. Bunun pahasına aday olabiliyor. Ama Abdullah Gül aday olamıyor. O zaman sen de çık bir mücadele ver, bir bedel öde, yok öyle. Böyle bir demokrasi standardı nerede. Oy istiyorsanız bedel ödeyin.

Abdullah Gül şunu bekliyor, sofrayı kurun ben geleyim. Kamuoyu bana ikna olsun. Abdullah Gül ile siyaseten derdi olanlar var. Gül cumhurbaşkanı olsun diye özlem çekmiyor ki CHP'liler. Abdullah Gül gelsin vatandaşı ikna etsin.

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24 haziran seçimleri Abdullah Gül ismail saymaz

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ekmek için Ekmeleddin,Güllaç için Gül...Reis seni başkan yapacağız...
Selahattin demirtaş çokmu düşük profilli.benom gözümde abdullah gülden çok üstün.en azından hazıra konmuyor ifadelerin hep içinde oldu
A. GÜLE AİT GEÇMİŞTEKİ BAŞARI ZANNETTİĞNİZ KAZANIMLAR ERDOĞANIN SAYESİNDE OLMADIMI, SEN YA GÜNDEMİ TAKİP EDEMİYORSUN YADA İŞİNE BÖYLE GELİYOR.
Helal olsun, Cuk oturtmuş. :)
adam haklı beyler .. ulu manitunun ingilizce bilen hali biraz marine olmuş hali türkiyeye alternatif olarak sunulmasın.
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