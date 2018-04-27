'Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu memlekette Abdullah Gül olamıyor'

Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü'nde siyasetin sıcak gündem maddeleri ele alındı. Konuklardan Gazeteci İsmail Saymaz, Abdullah Gül'ün adaylığını değerlendirdi. Saymaz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan halen şehir şehir ilçe kongrelerinde konuşuyor. Meral Akşener 2 buçuk senedir siyasi mücadele yürütüyor. Selahattin Demirtaş belki bir daha dışarı çıkamayacak ama bunun pahasına cezaevinden aday oluyor. Silivriden Demirtaş'ın aday olduğu memlekette Abdullah Gül Maslak'tan çıkıp aday olamıyor" diye konuştu.

Saymaz'ın açıklamaları şöyle; Meral Akşener sadece Devlet Bahçeli'yi karşısına almadı.

O sizin beğenmediğiniz Demirtaş belki bir daha gün yüzü görmeyecek. Bunun pahasına aday olabiliyor. Ama Abdullah Gül aday olamıyor. O zaman sen de çık bir mücadele ver, bir bedel öde, yok öyle. Böyle bir demokrasi standardı nerede. Oy istiyorsanız bedel ödeyin.

Abdullah Gül şunu bekliyor, sofrayı kurun ben geleyim. Kamuoyu bana ikna olsun. Abdullah Gül ile siyaseten derdi olanlar var. Gül cumhurbaşkanı olsun diye özlem çekmiyor ki CHP'liler. Abdullah Gül gelsin vatandaşı ikna etsin.

