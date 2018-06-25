Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçim sonuçları sonrası ilk açıklama

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Türkiye tarihinde ilk kez cezaevinden aday olmasıyla tarihe geçerken, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 8,39 oranında oy aldı. HDP’nin doğu illerinde aldığı oyların Demirtaş’a da gittiği gözlenirken, Demirtaş HDP’nin batıdaki illerden aldığı oy kadar oy alamadı. Demirtaş 2014’te, Recep Tayyip Erdoğan ve Ekmeleddin İhsanoğlu ile yarıştığı seçimlerde düşük katılım oranına karşın yaklaşık 4 milyon oy almıştı.

Seçim sonuçları hakkında avukatları aracılığıyla Twitter'dan açıklama yapan İnce, "Diğer adaylar 100 miting yaparken ben 100 tweet atabildim. Buna rağmen, halkım için elimden geleni yapmaya çalıştım. Rolümün ve misyonumun gereğini yerine getirme gayreti içinde oldum. HDP’yi Meclis'e taşıyarak kısmen başarılı olduğuma inanıyorum" dedi.

Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:



Öncelikle, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Sandığa giderek oy kullanan bütün yurttaşlarımı kutluyorum. Adaletsiz ve eşitsiz seçim yarışında muazzam bir fedakarlık ortaya koyan bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.