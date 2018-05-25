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Sevilay Yılman, 'Erdoğan'ın başka bir planı var' dedi, şaşkınlık yaratan gelişmeleri yazdı

SEÇİM HABERLERİ  | 25.05.2018 08:08 | Son Güncelleme

Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, AK Parti'deki 'Kamuoyunda inanılmaz bir şaşkınlık yarattığını' söylediği gelişmeleri yazdı.

AK Parti'nin 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları belli oldu. YSK'ya sunulan listenin ardından, kulislerde isimlerin şifreleri konuşuluyor. Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, bugünkü, 'Erdoğan, A takımından vazgeçer mi?' başlıklı yazısında, milletvekili aday listelerinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vazgeçemeyeceğini söylediği Bakanlara dikkat çekti. Yılman, Erdoğan'ın başka bir planı olduğunu söyledi.

Yılmaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

ÖNCEKİ gün saat tam 17.00, tüm partiler milletvekili aday listelerini YSK’ya sundu ve o an itibarıyla 24 Haziran’da seçimde yarışacakların kimlikleri kamuoyuna yansıdı. Hemen her partinin listesinde sürprizler vardı ve tartışmaya müsaitti ama bir parti son saatlerde YSK’ya verdiği listeyle kamuoyunda inanılmaz bir şaşkınlık yarattı.

Duyar gibiyim, “Hangisiydi bu peki?” dediğinizi. Kiminiz CHP veya İYİ Parti’yi ya da HDP’yi kastettiğimi düşünüyor, ama değil. Çünkü yaptığı listeyle zannımca herkesi ters köşeye yatıran tek bir parti oldu, o da AK Parti.

Bildiğiniz gibi Türkiye’nin yeni yönetim sistemine göre milletvekili olanlar doğrudan cumhurbaşkanlığına bağlı kabinede görev alamayacak. Haliyle herkesin en çok merak ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mevcut kabinede kim ya da kimleri vekil adayı göstereceği, kimleri göstermeyip yeni kabinede değerlendireceğiydi. Dolayısıyla pazartesi akşamı YSK’ya verilen liste şok etkisi yarattı; çünkü aralarında Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek dahil 5 bakan dışında tüm kabine üyeleri milletvekilliği adaylığında seçilecek yerlerden aday gösterilmişti.

Uzatmayayım... İki günden bu yana en çok tartışılan konuların başında bu mevzu geliyor. Herkesin kendine göre bir yorumu var elbette. Çoğunluğa göre 24 Haziran’da kazanması halinde Erdoğan, yeni kabinesini kesinlikle sistemin gereği profesyonellerden oluşturacak.

Ben bu görüşe kesinlikle katılmıyorum. Evet, en çok güvendiği bakanlardan olan damadı Berat Albayrak dahil kabinesinin neredeyse tamamını 24 Haziran’da aday göstermesinin asıl nedeni, yeni dönemde de milletvekilliğine, siyasete, parlamentoya verdiği önemden kaynaklı. Bu kesin ama şu da kesin ki o aday gösterilen bakanların birçoğundan asla vazgeçemez Erdoğan. Mesela Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. Dünya ters dönse suyla ilgili mevzuları Eroğlu’dan başkasına emanet etmez Erdoğan. Onun parlamentoda sıradan bir milletvekili olmasına gönlü razı gelmez...

Hülasa, tam bir siyaset erbabı olan Erdoğan’ın bence başka bir planı var. Bilmiyorum bu planı nedir ama eminim ki AK Parti’yi AK Parti yapan icraatçı kimliğini benimsemiş güvendiği bazı bakanları bir formül bulup yeni kabinesine de bir şekilde dahil eder.

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri Recep Tayyip Erdoğan YSK ak parti

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ne kadar boş bir yazı.
Ülkeyi nasıl daha fazla bağırırım, halkı nasıl daha fazla fakirleştiririz, planları yapıyorsunuz belli, bu gibi kelimelerle, laf ebeliğiyle millette bir şey için çabalıyorlarmış algısı oluşturmaya çalışıyorsunuz ama, makarnacılar yese bile ben yemem. Yaptığınız hiç bir şey yok. Umurunuzda değil. Yaptığınız tek plan kazanamazsak, seçim tekrarı, seçilene kadar seçim olması planı. Meydan boş nasıl olsa, istediğiniz gibi adınızı koşturup. Ama artık öyle değil, ekonominin içine ettiniz, şu mevsimde 1 kilo domatesi 3,5-4 tl yaptınız, son 6 ayda 870 milyon dolar et ithal ettiniz, size oy yok.
haber başlığına bak bir haberin içeriğine bak, boş haber dedikleri bu olsa gerek.
başka bir planı var demiş ama ne planı var bilmiyorum demiş :D :D
Planı ben söyleyeyim, başkanlık sitemi tosladı. Parlementer sisteme geri dönüş olacak. Yazın bir kenara.
Valla hiçbir planınız bu kez yürümeyecek... Ne mağdur edebiyatı, ne din simsarlığı.. Yani bu kadar azgınlığınıza, şımarıklığınıza, hak hukuk tanımazlığınıza elbet bu milletin vereceği bir cevap olacaktır.. Bekleyip görelim.
AKEPE 180 VEKİLLE NE YAPACAK MERAK EDİYORUM .ÇOK ŞÜKÜR KURTULDUK BU ARAPÇILARDAN .
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