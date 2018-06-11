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Son anketi köşesinden paylaştı! En büyük süprizi hangi aday yaşayacak?

SEÇİM HABERLERİ  | 11.06.2018 12:18 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri öncesi anket sonuçları gelmeye devam ediyor. Son anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. turda sonuçlanacak. Sürpriz ise Meral Akşener cephesinde yaşanacak.

Son anketi köşesinden paylaştı! En büyük süprizi hangi aday yaşayacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket sonuçlarını Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet köşesinden aktardı. Acet'in "bütün partilere eşit mesafede durduğunu" söylediği şirketin verilerine göre, seçimde Meral Akşener'in alacağı sonuç sürpriz olacak.

Acet'in anketlere ilişkin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Şu aralar 10 bin kişiyle nihai anketini yapmakla meşgul olduğu için “Sandıktan bu çıkacak” iddiasını net bir şekilde ortaya koymayan, ama “Her gün anket yapıyorum” diyerek sandığın nabzını ölçmeye devam eden, anketlerinde de bilimsel yöntemlere sadık kalmayı sürdürdüğünü bildiğim, bütün partilere de eşit mesafede duran bir araştırmacının elde ettiği son verileri sizlerle paylaşabilirim:

Tayyip Erdoğan: Yüzde: 52,

Muharrem İnce: Yüzde 28,

Selahattin Demirtaş: Yüzde 9,

Meral Akşener: Yüzde 7.

Anketlerin önemli bölümü, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda biteceğini öngördüğü için, bu verilerin Erdoğan ile ilgili kısmı için “Sürpriz var” diyemeyiz.

Demirtaş ile ilgili kısmı için de aynı durum söz konusu.

Önceki araştırmalara bakarak sürpriz kategorisine alıp üzerinde durabileceğim nokta, Muharrem İnce’nin oylarındaki artış, ama öbür yandan Meral Akşener’in oylarında yaşanan düşüş.

Konuştuğum araştırmacı, “Bu seçimin sükut-u hayali Akşener olacak” deyip bir iddia koydu ortaya.

Yüzde 5’lerde, 4’lerde kalırsa şaşmamak lazım diye de ekledi.

Dikkat ettiyseniz, Muharrem İnce’nin oylarındaki artış, Akşener’in oylarındaki düşüş ile doğrudan paralellik arz ediyor.

Yani İnce Akşener’e gidecek oyları toplayarak yükselirken, Akşener, İnce’ye kaptırdığı oylarla düşüşe geçmiş durumda.

Bu da bizi başından beri savunduğumuz teze geri götürüyor.

Ne demiştik?

Muharrem İnce ve Meral Akşener’in oy alabileceği yüzde 35-37’lik bir havuz var.

Bu havuzdaki oylar bu iki isimden birinin lehine, diğerinin aleyhine değişebilir ama iki ismin de geri kalan yüzde 63-65’lik kitleden oy alabilmeleri pek mümkün görünmüyor.

Tezimizin gerekçesi seçmenin fikr-i sabit ile hareket etmesi iddiasına dayalı değil.

Aksine, Türkiye’de birbirlerinden habersiz ama gizlice sözleşmişçesine, parti tercihini değiştirerek iktidarları da değiştirebilen milyonlar var.

İnce ve Akşener’in aynı oy havuzundan beslenmelerinin gerekçesini azıcık düşününce herkes bulabilir."

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
bu anket yam isabet görün bakın 24 haziranda allahın izni ile %52 ve üzeri olacak cumhur ittifakı
Gazete yeni şafak Korkulan kişi meral aksener Sonuc malum .... guldum ama neremle
halt etmişsin , İNCE geliyor İNCE
Yazarken kendisi inandı mı acaba? :)
iyi besliyorlar sizi
müslüman bir toplumda bu kadar gözü karartarak yalan ve hille ile kapitalizimin kölesi olunurmu....
meral akşener ve muarrem ince aynı kitleye hitap ediyor..biri şeşkaza baraj altı bile kalırsa hiç şaşırmayın.. arkadaşlar tarafsız düşünmek gerekirse CHP sol görüşlü bir parti..iyi partinin içinde ikinci turda muarrem ince yerine RECEP TAYİP ERDOĞAN a oy verecek çok kişi var..sonuçta iyi parti MHP den ayrılma..bir evi düşünün anne baba ayrıldı diye çocuklarda kardeşlikten ayrılmıyorya..MHP ve İYİ partide birbirini destekleyecek çok MİLLETVEKİLİ VAR..sonuçta iyi partide HDP yerine akparti ile koalisyon kurmak isteyen çok milletvekili adayı var..onun için heran herşey olabilir..
bizde halk olarak anket yaptık sn erdogan yüzde 30 larda seyrediyor ve biz anketi 1milyon kişi ile sosyal medya üzerinden yaptık siz ise anket yaparken sorulan soruyu akplilere soruyosunuz bu ülke sadece akpnin değil hepimizin ülkesi olduğu için her kesime sorumanız lazım
kaç lira aldın hacı;) iyi para var mı bu işte? girmeyi düşünüyorum da!!
Hangi parti ve hangi lider secilirse ulkemiz icin hayirlisi olsun.Birbirimizi uzmeyelim.hakaret etmeyelim.Baska Turkiye yok.hepimiz burada yasiyoruz.yasiyacagiz.. Ancak bu secim cok cok farkli olacak..Akli selim olunmali..Insanlar otekilestirilmemeli..asagilanmamali.tepeden bakilmamali..ulkede eskiden fakir. orta (ortadirek),zengin ve cok zengin vardi.simdi ise cok fakir,cok zengin var..orta direk yok... alim gucumuz hep azalmakta... insallah gelecek olan kimse ince halkin refahini duzeltsin.Dunyaya korku salan guclu ordumuzun kaynagı 120 yillik harp okullari yeniden tahsis edilsin...
bu ülkede sıradan bir vatandaş partiye üye olmamış fakat TOKİ konutlarından ev almak istese alamıyorum kendi başvuru yaptığında ama herhangi parti il genel merkezi veya birinin tokiyi araması ile giderse TOKİ'nin beyefendileri hemen yardımcı oluyor ülke bu en basit örnek verdim size gerisini siz bir düşünün
Sen gelİNCE bak neler olur..Tüm karanlıklar aydınlık olur...Ülkeme güneş yeniden doğar...Tüm halkım umutlu huzurlu olur...
senin bütün partilere eşitliğini sevsinler..! bu sefer sandıklar Allahın izniyle trafoya giren kedilere köpeklere kaptırılmayacak..! hadi yüzde 52 alsında görelim şimdiden hilelere kılıf ayarlamaya çalışıldığının anketidir bu inanmayın.
siyaset sadece bozgunların işidir arkadaşlar ben anlamıyorum müslüman bir ülke diyoruz hırsızlık yalan ve insanlar arası bozgunluk nedir insanlar aç (sadece siyasette olanlar ve yandaşlar hariç parti ayırmadan ) gerek yok birbirimizi kırmaya vallahi hesabını veremeyeceğimiz işler bunlar
yalancının kaynanası ölsünmü...
bunların Allah belasını verecek 25 Haziran sabahı az kaldı.
Yalancının anasını eşek kovalasın mı :))))) Hem de KIBRIS EŞEĞİ
bunlar kalemi yan yazıyor meral akşener o sandıksan 10 un altında oy alsın eşşek gibi anırırım varsayalım aldı o zaman incenın oyu 33 lerde kime algı yapıyorsunuz meydanlar sokak herşeyi gösteriyor
bu anketi aksaray konya kayseri kütahya malatya kilis trabzon rize erzurumda bile yapsanız bu sonuç çıkmaz yazıklar olsun sizin haysiyetinize
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