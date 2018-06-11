Son anketi köşesinden paylaştı! En büyük süprizi hangi aday yaşayacak?

Demirtaş ile ilgili kısmı için de aynı durum söz konusu.

Anketlerin önemli bölümü, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda biteceğini öngördüğü için, bu verilerin Erdoğan ile ilgili kısmı için “Sürpriz var” diyemeyiz.

"Şu aralar 10 bin kişiyle nihai anketini yapmakla meşgul olduğu için “Sandıktan bu çıkacak” iddiasını net bir şekilde ortaya koymayan, ama “Her gün anket yapıyorum” diyerek sandığın nabzını ölçmeye devam eden, anketlerinde de bilimsel yöntemlere sadık kalmayı sürdürdüğünü bildiğim, bütün partilere de eşit mesafede duran bir araştırmacının elde ettiği son verileri sizlerle paylaşabilirim:

Acet'in anketlere ilişkin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

24 Haziran seçim sonuçları için son anket sonuçlarını Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet köşesinden aktardı. Acet'in "bütün partilere eşit mesafede durduğunu" söylediği şirketin verilerine göre, seçimde Meral Akşener'in alacağı sonuç sürpriz olacak.

Önceki araştırmalara bakarak sürpriz kategorisine alıp üzerinde durabileceğim nokta, Muharrem İnce’nin oylarındaki artış, ama öbür yandan Meral Akşener’in oylarında yaşanan düşüş.

Konuştuğum araştırmacı, “Bu seçimin sükut-u hayali Akşener olacak” deyip bir iddia koydu ortaya.

Yüzde 5’lerde, 4’lerde kalırsa şaşmamak lazım diye de ekledi.

Dikkat ettiyseniz, Muharrem İnce’nin oylarındaki artış, Akşener’in oylarındaki düşüş ile doğrudan paralellik arz ediyor.

Yani İnce Akşener’e gidecek oyları toplayarak yükselirken, Akşener, İnce’ye kaptırdığı oylarla düşüşe geçmiş durumda.

Bu da bizi başından beri savunduğumuz teze geri götürüyor.

Ne demiştik?

Muharrem İnce ve Meral Akşener’in oy alabileceği yüzde 35-37’lik bir havuz var.

Bu havuzdaki oylar bu iki isimden birinin lehine, diğerinin aleyhine değişebilir ama iki ismin de geri kalan yüzde 63-65’lik kitleden oy alabilmeleri pek mümkün görünmüyor.

Tezimizin gerekçesi seçmenin fikr-i sabit ile hareket etmesi iddiasına dayalı değil.

Aksine, Türkiye’de birbirlerinden habersiz ama gizlice sözleşmişçesine, parti tercihini değiştirerek iktidarları da değiştirebilen milyonlar var.

İnce ve Akşener’in aynı oy havuzundan beslenmelerinin gerekçesini azıcık düşününce herkes bulabilir."

