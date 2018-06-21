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Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep mitinginde açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 21.06.2018 17:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep mitinginde "Seçimin ardından tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep mitinginde açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'deki temizliği bitirdiğimizde ve Münbiç'te Amerika ile vardığımız anlaşmanın diğer safhalarına geçtiğimizde oralara çok daha fazla sayıda Suriyelilerin döneceğini biliyorum." dedi.

Erdoğan, "Gaziantep OSB'de 15 Temmuz'dan bu yana 150 fabrika hizmete girdi. Ey Muharrem, ey Kemal siz nerede geziyorsunuz?" diye konuştu.

"SURİYELİLER EVLERİNE DÖNECEK"

"Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güçlü olmasına bağlıdır." diyen Erdoğan, "Aksi takdirde Suriye'yi paramparça edecekler. Bununla kalmayacak, sınırlarımız boyunca kuracakları terör devletiyle bizi de sürekli huzursuz edecekler." dedi.

Erdoğan, "Seçimin ardından tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"200 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının 200 bini bulduğunu söyledi.

"Biz, Fırat'ın batısında Rusya ve İran'la işlerimizi götürdük." ifadesini kullanan Erdoğan, "Doğusunda ise Irak'la, İran'la çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi de koalisyon güçleriyle beraber bunu sürdürüyoruz." dedi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
İnce ne söylüyorsa ertesi gün Erdoğan aynısını söylüyor :)
eyyyy ince nelere kadirsin
allah allah bak sen şu işe? bizde inandık!
baktı olmuyor hemen direksiyon kırdı
Ahahahaah, İnce hastalık vurdu yine;)))
milletin duymak istediklerini söylmekle oy toplanmaz malesef
kaybedilen secim neler dedirtiyor yarappim ????????
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