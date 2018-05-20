TBMM Başkanı İsmail Kahraman: Türkiye makas değiştirdi; 24 Haziran çok mühimdir

Kahraman, Birlik Vakfı'nın Sultanahmet'teki merkezinde gerçekleştirilen 38. geleneksel iftarına katıldı.

Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı da olan Kahraman, geçmişte zor zamanlar yaşadıklarını dile getirerek, bugün gelinen noktanın değerli olduğunu söyledi. Yaşı itibarıyla çok seçim dönemi yaşadığını dile getiren Kahraman, 24 Haziran seçimlerinin önemine işaret etti.

Türkiye'nin gelişmesini önlemek isteyen çevrelerin olduğunu söyleyen Kahraman, "Bu seçim çok yönlü mühim. Zira Türkiye makas değiştirdi. 24 Haziran bu bakımdan çok mühimdir. Bu seçimler dışarıdan çok yakından takip edilir. Onlar için 'Türkiye istikrarını kaybetsin' hedefi vardır. Ne zaman gelişsek bir darbe ile karşılaşırız" ifadelerini kullandı.

24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Kahraman, "24 Haziran'da sandığın sağlam çıkması lazım. Oyun devam ediyor. Senaryo aynı, şahıslar değişti. Her devirde 'baskı', 'diktatör' gibi ifadeler kullanılıp propaganda yapılmıştır. Buna kati surette prim verilmemesi lazım. Bölünülmemesi lazım. Sandığa hürmet etmek lazım. Sandığa bölük pörçük gitmek yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da programa mesaj gönderdi.

İftar programına bazı rektör ve akademisyenler, bürokratlar, siyasiler ve vakıf üyeleri katıldı.

