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Yönetim harekete geçti! CHP’de kritik sayı 634

SEÇİM HABERLERİ  | 07.07.2018 05:31 | Son Güncelleme

Tartışmaların yaşandığı CHP’de, seçimli olağanüstü kurultay toplanabilmesi için şubat ayı verilerine göre, 634 kurultay delegesinin imzası gerekiyor.

Yönetim harekete geçti! CHP’de kritik sayı 634

Haziran seçimlerinin ardından suların bir türlü durulmadığı ana muhalefette, hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, “genel başkan kurultayı toplanmazsa örgüt gereğini yapar” sözleriyle CHP’li delegelere olağanüstü kurultay için imza toplaması çağrısında bulunurken, İnce’nin bu hamlesi parti yönetimini harekete geçirdi. Hali hazırda teşekkür ziyareti adı altından 81 ili kapsayan gezilerle kendisine destek toplayan İnce cephesinde imza toplama faaliyetleri tüm hızıyla devam ederken, kulislerde parti yönetiminin İnce’nin bu çabasını boşa çıkartmak için girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.

YÜZDE 30 İNCE’NİN DEĞİL

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, CHP’nin bu yıl Şubat ayında gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultayı’na göre partinin şu anda bin 266 delegesi bulunuyor. CHP’de olağanüstü kurultay toplanabilmesi için toplam delegenin salt çoğunluğu olan 634 imza toplanması gerekiyor. Bu rakam baz alındığında CHP’de olağanüstü kurultay toplanabilmesi için 634 delegenin imzası gerekiyor. Seçimli bir olağanüstü kurultay toplanabilmesi için CHP tüzüğüne göre, 634 delegenin noter kanalıyla imza vermesi gerekiyor. Mükerrer imza tartışmasının da yaşandığı son kurultayda, bin 266 delegenin bin 253’ü oy kullanmıştı. Genel Başkanlığa aday olan Muharrem İnce, geçerli bin 237 oyun 447’sini alırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise 790 oy alarak yeniden genel başkan seçilmişti. CHP’deki kurultay tartışmalarına yönelik dün açıklamalarda bulunan partinin Sözcüsü Bülent Tezcan “Bu kurultay talebi döneminde süren talep sonuçlanmayınca ya da sonuçlanınca biter” dedi. “İmza toplanırsa kurultay olur” ifadesini kullanan Tezcan “imza toplanmazsa bu mesele biter, herkes yerel seçimlere hazırlanır” diye konuştu. Muharrem İnce’nin “örgüt gereğini yapar” sözünü de değerlendiren Tezcan şunları söyledi: ‘Kurultay istedim demiyor ama örgüt gereğini yapar’ diyor. Bence uygun olmamıştır. Sayın Muharrem İnce parti ile yarışmadı Sayın Erdoğan ile yarıştı. İnce’nin 81 milyonun cumhurbaşkanı olması, parti rozetini çıkarması sadece İnce’nin projesi değil, CHP’nin de projesi. Yüzde 30’da partinin hakkı ve payı vardır.

DEĞİŞİM VAR KAVGA YOK

Muharrem İnce de 81 ili kapsayan ‘destek turunu’ sürdürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı ‘il gezilerine’ Erzurum’dan başlayan ve ardından Kırklareli’ne geçen İnce’nin dünkü durağı ise kendi memleketi Yalova oldu. İnce, partisindeki ‘kurultay’ tartışmasına ilişkin “CHP’de değişim rüzgârları esiyor, kavga yok” diye konuştu. İnce “Değişim hararetli bir şeydir. Hoş bir şeydir. Değişim rüzgârları eserse rüzgârların önüne duvar örmemek, değirmen kurmak lazım” ifadelerini kullandı.

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