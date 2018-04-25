YSK’dan HÜDA-PAR açıklaması

24 Haziran'da yapılacak seçimlere katılacak parti sayısı 11'e yükseldi. Hür Dava Partisi'nin (Hüda-Par) itirazını değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu bu partinin de gerekli şartları taşıdığını ve seçimlere katılabileceğine karar verdi. Böylelikle 24 Haziran seçimlerinde 11 parti yarışacak.

AYRINTILAR GELECEK...

