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YSK’dan HÜDA-PAR açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 25.04.2018 19:26 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine HÜDA-PAR da katılacak, böylece 11 parti seçim yarışında olacak.

YSK’dan HÜDA-PAR açıklaması

24 Haziran'da yapılacak seçimlere katılacak parti sayısı 11'e yükseldi. Hür Dava Partisi'nin (Hüda-Par) itirazını değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu bu partinin de gerekli şartları taşıdığını ve seçimlere katılabileceğine karar verdi. Böylelikle 24 Haziran seçimlerinde 11 parti yarışacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hüda-Par 24 haziran 24 haziran 2018 seçimi

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