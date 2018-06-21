6.5 inçlik iPhone’dan beklentiler büyük

Bildiğiniz gibi Apple’ın bu yıl üç yeni iPhone modeli çıkarması bekleniyor. Şu ana kadar gelen sızıntılar sayesinde bu yeni modellerin OLED ekranlı iki yeni iPhone X halefi ve LCD ekranlı daha bütçe dostu bir iPhone olacağı biliniyor.

Güney Kore basınında yer alan son haberler, Apple’ın bu yeni iPhone modelleri için ne kadar ön sipariş beklediğini ortaya çıkardı. Amerikalı teknoloji devinin 6.5 inç ekrana sahip iPhone modeli için 45 milyon ön sipariş beklediği söyleniyor. 5.84 inç OLED ekrana sahip iPhone X halefi için ise 25 milyon ön sipariş geleceği tahmin ediliyor.

Analistlerin tahminleri, 6.1 inç LCD ekranlı yeni iPhone’un 5.84 inçlik iPhone X halefinden daha çok ilgi göreceği yönünde. LCD ekranlı bütçe dostu bu modelin 30 milyon ön sipariş alması bekleniyor.

Üstelik LCD ekranlı bu model için beklentilerin kısa süre öncesine kadar daha yüksek olduğu söyleniyor. Ancak LCD ekran üretiminde sıkıntı yaşayan Apple’ın ön siparişe sunacağı ürün sayısını azalttığı belirtiliyor. Bu yüzden de LCD ekranlı model için öngörülen sipariş rakamları düşürüldü.

PUBG indirime girdi! Bu fırsat kaçmaz!

