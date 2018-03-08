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AMD Yine Döktürdü: Ryzen 2700X’in Gücü Sızdı

Enes Usta Enes Usta
TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.03.2018 14:15 | Son Güncelleme

AMD, son yıllardaki yükselişini devam ettirmeye kararlı gibi gözüküyor. Yeni tanıtacağı Ryzen 2. Nesil işlemciler hakkında yavaş yavaş gelen bilgiler bu doğrultuda. Ryzen 1700X’in kardeşi niteliğinde olacak Ryzen 2700X abisine oranla oldukça güçlü.

AMD Yine Döktürdü: Ryzen 2700X’in Gücü Sızdı

Bu üst düzey model, gerçek 8 çekirdeğe 16 threade sahip olması beklenen ve 3DMark’tan gelen sızıntıya göre 3.7GHz'lik bir saat frekansı sunacak ayrıca bu saat frekansı 4.1GHz'ye yükselebilecek.

Şu anki Ryzen 7 1700X ile kıyaslama yapacak olursak, Ryzen 7 1700X 3.4GHz'lik saat frekansına sahip, 2700X ise 3.7GHz ile 300MHz daha hızlı.

Sızıntı ayrıca, 2700X'in 16MB L3 önbellek, 4MB L2 önbellek ve 95W'lık bir TDP ile çalıştığını içeriyor.

RAZE

RAZE-2

Yeni Ryzen Ailesi’nin tek farkının saat hızındaki artışlar olarak görmek yanlış olur. Ryzen 2. Nesil işlemcilerin ilk seriye göre daha iyi önbellek gecikmeleri, daha gelişmiş mimari ve yükseltilen saat frekansı ile gelecek bu özellikler birleşince ortaya ciddi bir performans ilerlemesi çıkıyor

AMD müşterilerini fazla bekletmeyecek Ryzen 2. Nesil işlemcilerin önümüzdeki ay piyasaya çıkması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AMD ryzen 2700x teknoloji

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