HABER

Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.03.2018 22:26 | Son Güncelleme

Siber korsanlar Android’e saldırmaya devam ediyor. Google Play Store bunun son örneği oldu. Google Play Store'daki bir dizi uygulamada tehlikeli malware'ler saptandı.

Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir

Android virüsleri, açık kaynaklı Android sisteminin en zayıf noktalarından biri. Cihazlar her ne kadar Antivirüs programları ile korunsa da kötü niyetli sanal korsanların hızına bazen antivirüs yazılımları dahi yetişemiyor. Hele bir de işin Google Play Store tarafı var. Orada denetim hakkı tamamen Google’ın. Orada da bazı tehlike içeren uygulamalar Google'ın gözünden kaçabiliyor. Tıpkı bugün olduğu gibi.

GOOGLE'IN GÖZÜNDEN KAÇAN VİRÜSÜ SOPHOSLABS YAKALADI

Güvenlik şirketi SophosLabs, yaptığı bir açıklama ile Google Play Store'da bulunan bir dizi uygulamanın tehlikeli yazılımlar içerdiğini duyurdu. SophosLabs'e göre bu zararlı yazılımlar oldukça tehlikeli. Cihaza bulaşır bulaşmaz Android'teki Andr/HiddnAd-AJ adlı klasöre yapışan virüsler şimdilik altısı QR Kod okuyucu, biri akıllı pusula olmak üzere 7 uygulamanın içinde tespit edildi. Fakat dahası da olabilir.

Capture

GOOGLE HAREKETE GEÇTİ AMA...

SophosLabs uygulamaları tespit ettikten sonra hemen Google'a bildirdi. Google durumu idrak edince harekete geçti ve zararlı yazılım içeren 7 uygulamayı Google Play Store'dan sildi. Ancak söz konusu uygulamalar, fark edilinceye kadar tam 500 bin kez indirildi. Yani bu virüsler şu an 500 bin Android cihazda var. İşin kötüsü virüsler bir kere Andr/HiddnAd-AJ klasörüne bulaştı mı virüsü taşıyan uygulamayı silmek hiçbir işe yaramıyor. O yüzden yakın zamanda bir QR kod ya da akıllı pusula uygulaması indirdiyseniz söz konusu virüsler sizin de Android cihazınıza bulaşmış olabilir.

Cepte tehlikenin yeni ismi: GetContactCepte tehlikenin yeni ismi: GetContact
Trump'a büyük şok! ABD yargısından flaş kararTrump'a büyük şok! ABD yargısından flaş karar
3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı! 3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google android Google Play Google Play Store SophosLabs virüslü uygulamalar QR kod okuyucu

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

SSCB'den sonra Rusya'dan bir ilk! Amerika'ya uçtular...

SSCB'den sonra Rusya'dan bir ilk! Amerika'ya uçtular...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hafta sonu kimselere söz vermeyin: Tiangong-1 düşüyor!

Hafta sonu kimselere söz vermeyin: Tiangong-1 düşüyor!

iPhone ve iPad için İOS 11.3 çıkıyor! İOS 11.3 ile gelecek yenilikler neler?

iPhone ve iPad için İOS 11.3 çıkıyor! İOS 11.3 ile gelecek yenilikler neler?

Far Cry 5 inceleme - Devasa bir açık dünya!

Far Cry 5 inceleme - Devasa bir açık dünya!

Huawei P20 Pro sonunda tanıtıldı

Huawei P20 Pro sonunda tanıtıldı

Xiaomi Mi A2 görüldü

Xiaomi Mi A2 görüldü

Huawei Honor 7A sızdırıldı

Huawei Honor 7A sızdırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.