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Artık sadece parmak ısınız ile dolandırılabilirsiniz!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.07.2018 15:22 | Son Güncelleme

Kaliforniya Üniversitesi’nde çalışan bilgisayar bilimcileri yaptıkları araştırma ile dolandırıcılıktaki yeni bir yolu açığa çıkarttı. ‘’Thermanator’’ adı verilen yeni yol ile sadece parmak ısınızı algılayarak tüm hesaplarınızı ele geçirmek mümkün.

Artık sadece parmak ısınız ile dolandırılabilirsiniz!

Dolandırıcılar türlü türlü yollarla çeşit çeşit insanı zor durumda bıraktı. Maalesef bu kötü niyetli korsanlar, hala daha birçok insanı mağdur etmeye devam ediyor. Korsanların bu zamana kadar kart kopyalayanına hatta kendini polis olarak tanıtıp para isteyenine bile rastladık. Ancak parmak ısısı ile dolandırıcılık yapanına hiç rastlamadık.

THERMANATOR SALDIRISI İLE PARMAK ISINIZI KOPYALIYORLAR

Kaliforniya Üniversitesi’nden bir grup bilgisayar bilimci, yapılan bir dizi araştırma sonucunda, klavyelerden kalan parmak ısısı kullanılarak parolaların çözülebileceğini keşfetti. Bilim insanlarının Thermanator adını verdikleri bu keşfin tarifi ise oldukça basit.

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THERMANATOR SALDIRISINI YAPMAK KOLAY AMA…

Thermanator saldırısı orta menzilli bir termal kamera kullanılarak yapılıyor. Termal kamera klavye tuşlarını tarıyor ve tuşlarda kalan ısıyı algılıyor. Algılanan ısı, az önce parola girilmiş klavye tuşlarına ait olunca hesap bilgilerine erişmek dolandırıcılar için oldukça kolay hale geliyor. Tabi bu dolandırıcılığı yapmak ne kadar kolaysa ortamı bulmak da o derece zor.

KLAVYENİN BAŞINDAN AYRILMANIZ ÇOK ŞEY KAYBETTİREBİLİR

Öyle ki saldırganın klavyeyi rahatça görmesi, kimseler görmeden bir termal kamerayı klavyeye odaklaması ve kalan ısının kaybolmaması için tüm bunları yaparken elini çabuk tutması gerekiyor. Araştırmacılardan Gene Tsudik’e göre parolanızı yazıp klavyenin başından ayrılmanız, bir başkasının parolanız hakkında çok şey öğrenmesine neden olabilir. O yüzden parolanızı yazdıktan sonra diğer klavye tuşlarında da şöyle bir el gezdirmek güvenli bir yol olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
parmak izi dolandırıcılık

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