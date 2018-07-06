Artık sadece parmak ısınız ile dolandırılabilirsiniz!

Dolandırıcılar türlü türlü yollarla çeşit çeşit insanı zor durumda bıraktı. Maalesef bu kötü niyetli korsanlar, hala daha birçok insanı mağdur etmeye devam ediyor. Korsanların bu zamana kadar kart kopyalayanına hatta kendini polis olarak tanıtıp para isteyenine bile rastladık. Ancak parmak ısısı ile dolandırıcılık yapanına hiç rastlamadık.

THERMANATOR SALDIRISI İLE PARMAK ISINIZI KOPYALIYORLAR



Kaliforniya Üniversitesi’nden bir grup bilgisayar bilimci, yapılan bir dizi araştırma sonucunda, klavyelerden kalan parmak ısısı kullanılarak parolaların çözülebileceğini keşfetti. Bilim insanlarının Thermanator adını verdikleri bu keşfin tarifi ise oldukça basit.

THERMANATOR SALDIRISINI YAPMAK KOLAY AMA…



Thermanator saldırısı orta menzilli bir termal kamera kullanılarak yapılıyor. Termal kamera klavye tuşlarını tarıyor ve tuşlarda kalan ısıyı algılıyor. Algılanan ısı, az önce parola girilmiş klavye tuşlarına ait olunca hesap bilgilerine erişmek dolandırıcılar için oldukça kolay hale geliyor. Tabi bu dolandırıcılığı yapmak ne kadar kolaysa ortamı bulmak da o derece zor.