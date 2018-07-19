Şirketin CEO’su Andy Palmer, markanın oldukça dikkat çeken bu projeyi şehirlerde artan trafik sorununa bir ulaşım alternatifi olarak geliştirdiğini açıkladı. Şehir içi ulaşım için tasarlanan bu lüks uçak 1+2 kişilik oturma konfigürasyonuna sahip. Öte yandan dikey iniş-kalkış özelliğine sahip olan bu uçak bir askeri jeti andırmıyor değil. Çünkü vertical takeoff (VTOL) adı verilen dikey iniş-kalkış özelliği ABD merkezli havacılık şirketi Lockheed Martin tarafından geliştirilen F-35B beşinci nesil savaş jetlerinde de mevcut.

Son derece fütüristik bir tasarıma sahip olan lüks uçak, melez hibrid elektrik motoru kullanıyor. İlk bakışta son derece ütopik görünen Volante Vision Concept, şehir içi ulaşım için tasarlanmış. Projenin ilk prototipinin ise 2020 yılında gökyüzüne çıkacağı açıklandı.

İngiltere merkezli lüks otomobil üreticisi Aston Martin, Rolls-Royce ve Cranfield Üniversitesi ile işbirliği yaparak otonom sürüş özelliğine sahip olan elektrikli bir uçak geliştirdi. Volante Vision Concept adı verilen bu özel uçak bugün 2018 Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı’nda gözler önüne çıkarıldı.

Aston Martin, bir asrı aşkın bir süredir performans odaklı lüks otomobiller üreten bir şirket. Ancak son dönemde otomobil endüstrisinin yanı sıra bu tür projeler geliştiren İngiliz üretici uzmanlık alanını çeşitlendirmek istiyor gibi görünüyor.

Son dönemde fiyatı 1.4 milyon dolar ila 2.1 milyon arasında değişen AM37 adını verdiği lüks sürat teknesi ve tam 4 milyon dolar fiyat etiketine sahip olan mini lüks denizaltı Project Neptune ile gündeme gelen Aston Martin, sektördeki tüm ezberleri bozdu.

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