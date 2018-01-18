Asus Zenfone 5 Lite geliyor

Asus’un bu sene için çıkaracağı iddialı ailesi Zenfone 5‘in detayları ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde firmanın en yetkili ağzından, serinin en erken mart ayında tanıtılacağı belirtilmişti. Mart ayının başında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde de bazı üyeleriyle boy göstermesi muhtemel olan aile, her şekilde birkaç ay içerisinde modellerini karşımıza çıkaracak. Ayrıca geçtiğimiz yıl Zenfone 4 ailesinin birkaç ay gecikmesine sebep olan unsurlar ortadan kaldırılıyor.

Son ortaya çıkan belgeye göre, orta seviyede konumlanacak olan Zenfone 5 Lite, Rusya’dan bir sertifika aldı. Belge içerisinde esasında pek fazla bilgi yer almıyor fakat model numarasının (ZC600KL) bulunması bile bazı şeyleri ortaya dökmüş durumda. Zira Asus bu numaraları rastgele vermiyor. Kodun içerisindeki “KL”, Qualcomm işlemciyi ve LTE desteğini temsil ederken, “60” 6 inçlik ekranın bir ibaresi.

Orta seviye telefonla ilgili elimizdeki bilgiler maalesef bu kadar. Önümüzdeki haftalarda daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.

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