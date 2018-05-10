Asus Zenfone 5 Türkiye'de satışta! Zenfone 5 teknik özellikleri ve Türkiye satış fiyatı nedir?

2018 Mobil Dünya Kongresi’nde tüm dünyaya tanıttığı ZenFone 5 serisi ile kongreye damgasını vuran ASUS’un yeni telefonu ZenFone 5, 10 Mayıs itibariyle Türkiye'de sınırlı sayıda perakende satışına sunuluyor. Özellikleriyle dikkat çeken Asus'un yeni ve son akıllı telefonu Zenfone 5 Türkiye satış fiyatı nedir? İşte Zenfone 5 ile ilgili güncel gelişmeler...

ASUS’un şimdiye kadar tasarladığı en akıllı telefon olma özelliğine sahip seriye ait olan, yapay zekayla güçlendirilen, çift kamera sistemi, performansı ve benzersiz tasarımıyla öne çıkan ZenFone 5, ASUS’un yeni zen mucizesine sahip olmak isteyenler için 10 Mayıs’tan itibaren satışta. ZenFone 5, yüksek performans donanımı, yapay zeka özelliği, kamera sistemi ve uzun pil ömrü ile her ihtiyacın üstesinden kolaylıkla gelebiliyor. ASUS AI Boost teknolojisine sahip ZenFone 5, hızlı performans ile mükemmel batarya ömrünü birleştirerek, oyunlar ve diğer zorlu uygulamaları çalıştırırken de yüksek performans sunuyor. Zenfone 5’in kullanımı da çok pratik, kilidi anında açan bir parmak okuyucusunun yanında, yüz tanıma özelliğiyle ekrana bakarak da kolayca açılabiliyor.