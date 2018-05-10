Asus Zenfone 5 Türkiye'de satışta! Zenfone 5 teknik özellikleri ve Türkiye satış fiyatı nedir?

2018 Mobil Dünya Kongresi’nde tüm dünyaya tanıttığı ZenFone 5 serisi ile kongreye damgasını vuran ASUS’un yeni telefonu ZenFone 5, 10 Mayıs itibariyle Türkiye'de sınırlı sayıda perakende satışına sunuluyor. Özellikleriyle dikkat çeken Asus'un yeni ve son akıllı telefonu Zenfone 5 Türkiye satış fiyatı nedir? İşte Zenfone 5 ile ilgili güncel gelişmeler...
ASUS’un şimdiye kadar tasarladığı en akıllı telefon olma özelliğine sahip seriye ait olan, yapay zekayla güçlendirilen, çift kamera sistemi, performansı ve benzersiz tasarımıyla öne çıkan ZenFone 5, ASUS’un yeni zen mucizesine sahip olmak isteyenler için 10 Mayıs’tan itibaren satışta. ZenFone 5, yüksek performans donanımı, yapay zeka özelliği, kamera sistemi ve uzun pil ömrü ile her ihtiyacın üstesinden kolaylıkla gelebiliyor. ASUS AI Boost teknolojisine sahip ZenFone 5, hızlı performans ile mükemmel batarya ömrünü birleştirerek, oyunlar ve diğer zorlu uygulamaları çalıştırırken de yüksek performans sunuyor. Zenfone 5’in kullanımı da çok pratik, kilidi anında açan bir parmak okuyucusunun yanında, yüz tanıma özelliğiyle ekrana bakarak da kolayca açılabiliyor.
Kullanıcısı gibi düşünebilen akıllı kamerayla fotoğrafçılıkta devrim!
Yapay zekanın gücüyle donatılmış Zenfone 5 serisinin Türkiye’de ilk satışa çıkan modeli ZenFone 5, çerçevesiz ekranı, çift kamerası, öğrenme teknolojisi ve görüntü algılama özelliğiyle dikkat çekiyor. ZenFone 5’in akıllı çift kamera sistemi, kullanıcının ihtiyaçlarını öngörerek ve tercihlerine uyum sağlayarak, her seferinde en mükemmel, en net ve en parlak fotoğrafı çekmeyi sağlıyor. Yapay Zeka Görüntü Algılama teknolojisi, fotoğrafı çekilen nesneyi hızlıca analiz ederek, ayarları optimize ediyor ve bu sayede en güzel görüntüyü kolayca elde etmeye imkan tanıyor.
Şarj etme alışkanlıklarını öğrenip daha uzun performans sağlıyor
ZenFone 5, yapay zeka teknolojisi ile şarj oranını dinamik olarak ayarlıyor ve pil ömrünü maksimum düzeye çıkarıyor. Yapay zeka özelliği, şarj etme sürecini ve hızını kullanıcının alışkanlıklarına göre adapte ediyor ve bu sayede daha uzun pil ömrü sağlıyor. ZenFone 5, yapay zeka teknolojisi ile kullanıcıların şarj etme alışkanlıklarını kişiselleştirip bir şarj planı da önerebiliyor.
Her ortama uygun çağrı deneyimi
ZenFone 5, yapay zeka özelliği ile kullanıcıların bulunduğu ortama göre kendini adapte ederek çağrının ses yüksekliğini de ortama göre ayarlayabiliyor. Kullanıcılar her ortamda kristal netliğinde çağrı kalitesine sahip oluyor.
Sınırlı sayıda ZenFone 5, lansmana özel fiyatı 1.999 TL’ye Teknosa mağazalarında* ve tr.store.asus.com sitesi üzerinden satışta.
ASUS ZenFone 5 özellikleri
Yeni ZenFone 5, İstanbul’da Şişli Cevahir AVM, İstanbul Forum, Maltepe CarrefourSa ve Kadıköy Tepe Nautilus, İzmit’te Gebze Center, İzmir’de Forum Bornova, Ankara’da Ankamall AVM olmak üzere 7 Teknosa Exxtra mağazasında sınırlı sayıda satışta.
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