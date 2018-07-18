Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak

Avrupa Birliği uzun süredir üzerinde çalıştığı Google rekabet soruşturmasını sonlandırdı ve öngörüldüğü gibi cezayı en üst limitten verdi.

Habertürk'ten Aykut Çelebi'nin haberine göre, Teknoloji devinin Android telefonlardaki pazar payı üstünlüğünü (Statista'ya göre 2018 1. çeyrekte yüzde 85,1) haksız rekabet için kullanarak kendi ürünlerini 'dayatmak', reklam göstererek gelir elde etmekle suçlayan AB, birçok analiste göre geç kaldı.

Analistler son derece haklı, çünkü ceza gelene kadar Google paçaları sıvadı, dereyi geçti, hatta karşı kıyıda imparatorluğunu kurdu bile.

CEZANIN UCU NİYE BİZE DOKUNUYOR?

Öncelikle, Google artık telefon üreticilerine eskiden imzalattığı MADA'yı (Mobil Uygulama Dağıtım Anlaşması) değiştirmek zorunda kalacak. Artık Google hizmetleri ön planda tutulamayacak ve varsayılan olarak yüklenemeyecek.

İçerisinde web tarayıcı, arama aracı, harita vb. birçok Google hizmetinin önyüklenmediği şekilde gelecek olan telefonlar cazibesini kaybedecek. Burada büyük üreticiler çeşitli anlaşmalarla farklı seçenekler sunabilecekken, ufak üreticiler ya büyükler karşısında daha avantajsıuz anlaşmalar yapacak ve karşımıza rekabette zayıf ürünler çıkacak ya da uygun fiyatlı telefonların maliyeti artacak ve 'Android ucuzdur', 'Çok para vermeden akıllı telefon alabilirsin' algısı kırılacak.