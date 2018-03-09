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Azmin zaferi: Android İOS’u solladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.03.2018 21:26 | Son Güncelleme

Tüketici İstihbarat Araştırma Ortaklıkları’nın (CIRP) yaptığı kamuoyu araştırması Android gerçeğini ortaya çıkarttı. Araştırmaya göre, Android kullanıcıları İOS kullanıcılarına nazaran hallerinden oldukça memnun.

Azmin zaferi: Android İOS’u solladı!

Android bir eşiği daha alnının akıyla geçti. Günümüzde milyonlarca cihazın kalbinde bulunan Android, görünüşe bakılırsa birçok kişinin daha ‘gönlünün efendisi’ olmaya devam ediyor. Android kullanıcılarındaki bu artış, en çok İOS tarafını memnun etmese de bunu ben değil, Tüketici İstihbarat Araştırma Ortaklıkları’nın (CIRP) yaptığı son kamuoyu araştırması söylüyor.

ANDROİD KULLANICILARI SADAKATTE 1 NUMARA

CIRP, Android ve İOS arasındaki son değişiklikleri öğrenmek için birçok insanın katıldığı kamuoyu araştırmaları yaptı. CIRP, yaptığı araştırmaların sonucunda bir rapor hazırladı. Hazırlanan raporda, Android tarafında bulunan kullanıcıların, İOS kullanıcılarına nazaran sistemlerinden daha memnun oldukları ortaya çıktı.

ANDROİD KULLANICISININ GÖZÜ İOS’TA DEĞİL

Paylaşılan raporda, Android’ten memnun olan kullanıcı sayısında çok büyük değişiklik olmamasına rağmen, Android’in sadakat araştırmalarında küçük bir artış ile liderliğini koruduğu belirtiliyor. Ayrıca rapor, kullanıcıların memnun kaldığı işletim sisteminden kopamadığını söylerken, Android bir cihaz sahibi olup telefonunu değiştirmek isteyen kullanıcıların yine Android bir cihaz tercih ettiğini, İOS kullanıcılarının ise aynı şekilde İOS’tan vazgeçemediğini ifade ediyor.

YILLARDIR LİDERLİK PAZUBANDI ANDROİD’TE

2013 yılına kadar İOS’un açık ara lider olduğu sadakat araştırmalarında, 2016 yılında liderlik koltuğuna Android oturmuştu. 2 yıldır liderliğini sürdüren Android önümüzdeki sene de koltuğunu kimselere kaptıracakmış gibi durmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
android ios akıllı telefon android vs İOS

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