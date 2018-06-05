HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Beklenen akıllı telefon Lenovo Z5 tanıtıldı ama hayal kırıklığıyla!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.06.2018 23:25 | Son Güncelleme

Haftalardır gerçek çerçevesiz akıllı telefon olarak lanse edilen ve tamamen ekran oluşacağı söylenen Lenovo Z5 bugün tanıtıldı.

Beklenen akıllı telefon Lenovo Z5 tanıtıldı ama hayal kırıklığıyla!

Lenovo Z5 söylendiği gibi tamamen çerçevesiz bir tasarım ile gelmeyerek büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Lenovo Z5 özellikleri ise haberimizde.

Lenovo Z5’i hatırlayan vardır. Bundan birkaç hafta önce ilk kez görselleri ortaya çıkan Lenovo Z5, tamamen çerçevesiz bir ekrana sahipti. Android’li akıllı telefon resmen uçtan uça ekrandan oluşuyordu. Yani paylaşılan görseller bunu gösteriyordu. Lenovo’nun bugün yaptığı tanıtım tüm bu görselleri yıktı. Lenovo Z5 hayal kırıklığı ile tanıtıldı.

LENOVO Z5 ÖZELLİKLERİ

Lenovo Z5 tamamen çerçevesiz ekran yerine iPhone X gibi çentikli bir ekran kullanıyor. Zaten habere konu olan hayal kırıklığı bu. Bu beklenmeyen çentikli ekran 6.2 inç büyüklüğünde ve 19:9 görüntü formatına sahip. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 636 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 6GB RAM eşlik ediyor. Depolama tarafında ise 64GB ve 128 GB seçeneklerinden biri yer alıyor.

lenova3

LENOVO Z5 KAMERA ÖZELLİKLERİ

Lenovo Z5 kamera tarafında ise iyi bir performans sağlıyor. Telefonun arka tarafında biri 16 MP diğeri 8 MP olmak üzere yapay zeka destekli bir çift kamera düzeni var. Lenovo Z5’in ön kısmında ise 8 MP değerinde bir selfie kamerası bulunuyor ve rakiplerden farklı olarak bu kamera da yapay zeka desteğini arkasına alıyor. Telefon gücünü ise 3.300 mAh değerindeki bataryasından alıyor.

LENOVO Z5 FİYATI

Android Oreo 8.0 ile kutusundan çıkan Lenovo Z5’in 6GB RAM/64GB dahili hafızaya sahip modeli 202 dolardan, 6GB RAM ve 128GB dahili hafızaya sahip modeli ise 280 dolardan satışa çıkacak. ASUS Zenfone 5 gibi fiyat performans cihazı olacak olan Lenovo Z5 ile birlikte tamamen çerçevesiz ekran kullanan akıllı telefon hayali başka bir bahara kaldı.


PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
Bayrakları asma vakti: İlk defa bir Türk Apple’dan tasarım ödülü aldıBayrakları asma vakti: İlk defa bir Türk Apple’dan tasarım ödülü aldı
Publicis yeni platformu Marcel'i tanıttıPublicis yeni platformu Marcel'i tanıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lenovo Lenovo Z5 android

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışı seni içi beni yakar: Yeni Audi Q8 tanıtıldı!

Dışı seni içi beni yakar: Yeni Audi Q8 tanıtıldı!

Asus’un yeni akıllı saati hayatınızı kurtaracak!

Asus’un yeni akıllı saati hayatınızı kurtaracak!

Apple bunları göstermedi! İşte İOS 12’nin gizli kalmış özellikleri

Apple bunları göstermedi! İşte İOS 12’nin gizli kalmış özellikleri

Geleceğe güç verecek Snapdragon 850 işlemcisi tanıtıldı!

Geleceğe güç verecek Snapdragon 850 işlemcisi tanıtıldı!

Bayrakları asma vakti: İlk defa bir Türk Apple’dan tasarım ödülü aldı

Bayrakları asma vakti: İlk defa bir Türk Apple’dan tasarım ödülü aldı

Publicis yeni platformu Marcel'i tanıttı

Publicis yeni platformu Marcel'i tanıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.