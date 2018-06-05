Beklenen akıllı telefon Lenovo Z5 tanıtıldı ama hayal kırıklığıyla!

Lenovo Z5 söylendiği gibi tamamen çerçevesiz bir tasarım ile gelmeyerek büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Lenovo Z5 özellikleri ise haberimizde.

Lenovo Z5’i hatırlayan vardır. Bundan birkaç hafta önce ilk kez görselleri ortaya çıkan Lenovo Z5, tamamen çerçevesiz bir ekrana sahipti. Android’li akıllı telefon resmen uçtan uça ekrandan oluşuyordu. Yani paylaşılan görseller bunu gösteriyordu. Lenovo’nun bugün yaptığı tanıtım tüm bu görselleri yıktı. Lenovo Z5 hayal kırıklığı ile tanıtıldı.

LENOVO Z5 ÖZELLİKLERİ

Lenovo Z5 tamamen çerçevesiz ekran yerine iPhone X gibi çentikli bir ekran kullanıyor. Zaten habere konu olan hayal kırıklığı bu. Bu beklenmeyen çentikli ekran 6.2 inç büyüklüğünde ve 19:9 görüntü formatına sahip. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 636 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 6GB RAM eşlik ediyor. Depolama tarafında ise 64GB ve 128 GB seçeneklerinden biri yer alıyor.

LENOVO Z5 KAMERA ÖZELLİKLERİ

Lenovo Z5 kamera tarafında ise iyi bir performans sağlıyor. Telefonun arka tarafında biri 16 MP diğeri 8 MP olmak üzere yapay zeka destekli bir çift kamera düzeni var. Lenovo Z5’in ön kısmında ise 8 MP değerinde bir selfie kamerası bulunuyor ve rakiplerden farklı olarak bu kamera da yapay zeka desteğini arkasına alıyor. Telefon gücünü ise 3.300 mAh değerindeki bataryasından alıyor.

LENOVO Z5 FİYATI

Android Oreo 8.0 ile kutusundan çıkan Lenovo Z5’in 6GB RAM/64GB dahili hafızaya sahip modeli 202 dolardan, 6GB RAM ve 128GB dahili hafızaya sahip modeli ise 280 dolardan satışa çıkacak. ASUS Zenfone 5 gibi fiyat performans cihazı olacak olan Lenovo Z5 ile birlikte tamamen çerçevesiz ekran kullanan akıllı telefon hayali başka bir bahara kaldı.



