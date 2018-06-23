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Bitcoin'de düşüş devam ediyor! Yine çakıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.06.2018 23:13 | Son Güncelleme

Geçen yılın son günlerinde 20 bin dolara kadar yükselen en önemli kripto paralardan Bitcoin büyük değer kaybı ile 6 bin 144 dolara düştü.

Bitcoin'de düşüş devam ediyor! Yine çakıldı!

Dijital para birimleri son yılların en büyük trendlerinden biri oldu. Dünya çapında birçok kullanıcı kripto para üretiminden dijital işlemlere kadar birçok alanda yatırım yaptı. Dünya çapında işlem gören yüzlerce farklı kripto para birimi bulunuyor. Bunlar arasında en önemlilerinden biri olan Bitcoin, son aylarda yaşanan düşüş sonrasında dibi gördü.

CİDDİ BİR DEĞER KAYBI YAŞADI

Geçen yılın son aylarında 20 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, sert bir düşüşle ciddi bir değer kaybı yaşadı. Bitcoin'in değeri şu anda 6 bin 144 dolara kadar düştü. Yaşanan bu düşüş yüzde 8.6 oranında değer kaybı yaşandığı anlamına geliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇMESİ BEKLENİYOR

Kripto para piyasasının bir diğer dijital para birimi olan Ethereum ise bir önceki yıla göre yüzde 11 düşüşle 467 dolar seviyesinde işlem görüyor. Genel piyasa değeri ise Nisan ayı içerisinde bu yılın en düşük değerini görerek 250 milyar dolar seviyesine geriledi. Şu anda 259 milyar dolar olan piyasa değerinin, daha fazla düşüş yaşayarak 250 milyar doların da altına düşmesi bekleniyor. Daha önce birçok kez düşüş yaşayan piyasaların, dalgalı bir seyir izlediği biliniyor ve önümüzdeki günlerde yeniden yükselişe geçmesi de bekleniyor. (Teknolojioku)

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