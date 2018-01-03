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Bitcoin'deki çılgınlık Ripple'a kaydı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 03.01.2018 17:22 | Son Güncelleme 9 saat önce

Bitcoin`de yaşanan çılgınlık zaman geçtikçe litecoin ve ethereum gibi diğer kripto paraların da hareketlenmesini sağladı. Ancak son zamanlarda kripto para piyasasında yıldızı en çok parlayan ise Ripple. Bir ayda fiyatı 10 kattan fazla arttı.

Bitcoin'deki çılgınlık Ripple'a kaydı

Ripple'da yaşanan hareketlilik bu dijital parayı Bitcoin'in ardından piyasa değeri en yüksek ikinci para birimi haline getirdi ve tüm ilginin buraya yönelmesini sağladı.

Piyasa değeri 100 milyar doları aşan Ripple'ın fiyatı da 2.60 dolara çıktı. Ripple, Aralık ayı başında ise sadece 25 sent seviyesindeydi. Böylece bir aylık süre zarfında fiyatı 10 kattan fazla artmış oldu.

Bitcoin ise 15 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bitcoin'in piyasa değeri 250 milyar dolar seviyesinde.

ŞİRKET KONTROLÜ ALTINDA

CNN Money'de yer alan habere göre, Ripple'ın Bitcoin'den en önemli farkı ise tek bir şirketin kontrolü altında olması. San Francisco merkezli Ripple şirketinin mevcut ve önceki tüm yöneticileri, yaşanan fiyat patlamasından sonra kripto para milyarderleri haline geldiler.

Ripple 2012 yılında küresel bazda finansal işlemleri kolaylaştırmak amacıyla piyasaya sürülmüştü. Diğer dijital para birimlerinden farkı olarak yasal bankalarla olan bağlantılarını göstermişti. Santander, Bank of America ve UBS gibi kurumlar Ripple platformunu kullanan finansal kuruluşlar arasında yer alıyor.

Son haftalarda Japonya ve Güney Kore'deki bazı finansal hizmet şirketlerinin Ripple teknolojine adapte olacağını açıklaması, yaşanan yükselişte çok büyük bir etki yarattı.

100 MİLYAR ADET VAR, 38 MİLYARI PİYASADA

Blockchain Momentum Araştırma Bölüm Başkanı Stephen Powaga'ya göre, Ripple ve diğer bazı dijital paraların en önemli avantajı düşük komisyon ücretleri. Bu da onları benzerlerine göre daha popüler hale getiriyor.

Ancak Bitcoin'den farklı olarak Ripple kullanıcılar tarafından 'kazınarak' çıkarılmıyor. Şirketin kontrolü altında.

Ripple şirketi ilk etapta 100 milyar adet ripple oluşturdu ve şu anda bunun 38 milyarı dolaşımda.

Powaga'ya göre en önemli risklerden birisi şirketin elinde kalan diğer Ripple'ları ne kadar sürede piyasaya süreceği.

Powaga, örneğin 4 yıl içinde kalan tüm birimlerin piyasaya sürülmesi durumunda fiyatlar üzerinde ciddi bir baskı yaratabileceğini ifade ediyor.

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teknoloji Bitcoin ripple

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