Bitcoin'deki çılgınlık Ripple'a kaydı

Ripple'da yaşanan hareketlilik bu dijital parayı Bitcoin'in ardından piyasa değeri en yüksek ikinci para birimi haline getirdi ve tüm ilginin buraya yönelmesini sağladı.

Piyasa değeri 100 milyar doları aşan Ripple'ın fiyatı da 2.60 dolara çıktı. Ripple, Aralık ayı başında ise sadece 25 sent seviyesindeydi. Böylece bir aylık süre zarfında fiyatı 10 kattan fazla artmış oldu.

Bitcoin ise 15 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bitcoin'in piyasa değeri 250 milyar dolar seviyesinde.

ŞİRKET KONTROLÜ ALTINDA

CNN Money'de yer alan habere göre, Ripple'ın Bitcoin'den en önemli farkı ise tek bir şirketin kontrolü altında olması. San Francisco merkezli Ripple şirketinin mevcut ve önceki tüm yöneticileri, yaşanan fiyat patlamasından sonra kripto para milyarderleri haline geldiler.

Ripple 2012 yılında küresel bazda finansal işlemleri kolaylaştırmak amacıyla piyasaya sürülmüştü. Diğer dijital para birimlerinden farkı olarak yasal bankalarla olan bağlantılarını göstermişti. Santander, Bank of America ve UBS gibi kurumlar Ripple platformunu kullanan finansal kuruluşlar arasında yer alıyor.