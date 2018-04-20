Casio akıllandı

Casio WSD-F20A, Google’ın Wear işletim sisteminin de yardımıyla offline durumda olsanız dahi GPS bağlantı sayesinde sürekli navigasyon bilgisi sağlayabiliyor. Böylelikle özellikle doğa gezilerinizde yardımlar alabileceğiniz bir saat.

Büyük bir çerçevesi ve yine rahat kullanım için yan tarafta büyük fiziksel tuşları bulunan akıllı saat, yine Casio’nun gerçekleştirdiği anlaşmalar neticesinde önde gelen birçok spor uygulamasını da bünyesinde barındırıyor. Ekranı ise 1.32 inch ve 320 x 300 çözünürlük sunuyor.

Tabii çok dayanıklı bir ürün olduğunu tekrarlamamıza gerek yoktur herhalde.

Casio WSD-F20A’in mayıs itibarıyla Amerika’da satışa sunulması, ilerleyen günlerde de diğer ülkelere gelmesi bekleniyor. Amerika fiyatı, 399 dolar.

Casio WSD-F20A’in bazı özellikleri şöyle:



50 metreye kadar suya dayanıklı

810G askeri dayanıklılık standardına sahip

Casio MOMENT SETTER+ uygulaması

Dijital pusula

Altimetre

Barometre

Aktivite takipçisi

Çift katmanlı LCD

Mikrofon

Sonos One akıllı hopörler yeni renkleriyle oldukça hoş bir tasarıma sahip