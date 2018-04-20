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Casio akıllandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.04.2018 15:52 | Son Güncelleme

Oldukça dayanıklı bir tasarımın yanında Google’ın Wear işletim sistemine sahip olan Casio WSD-F20A, “fiyat-performans” odaklı olarak teknoloji severlerin gönüllerini çalmayı hedefliyor.

Casio akıllandı

Casio WSD-F20A, Google’ın Wear işletim sisteminin de yardımıyla offline durumda olsanız dahi GPS bağlantı sayesinde sürekli navigasyon bilgisi sağlayabiliyor. Böylelikle özellikle doğa gezilerinizde yardımlar alabileceğiniz bir saat.

Büyük bir çerçevesi ve yine rahat kullanım için yan tarafta büyük fiziksel tuşları bulunan akıllı saat, yine Casio’nun gerçekleştirdiği anlaşmalar neticesinde önde gelen birçok spor uygulamasını da bünyesinde barındırıyor. Ekranı ise 1.32 inch ve 320 x 300 çözünürlük sunuyor.

Tabii çok dayanıklı bir ürün olduğunu tekrarlamamıza gerek yoktur herhalde.

Casio WSD-F20A’in mayıs itibarıyla Amerika’da satışa sunulması, ilerleyen günlerde de diğer ülkelere gelmesi bekleniyor. Amerika fiyatı, 399 dolar.

Casio WSD-F20A’in bazı özellikleri şöyle:

50 metreye kadar suya dayanıklı
810G askeri dayanıklılık standardına sahip
Casio MOMENT SETTER+ uygulaması
Dijital pusula
Altimetre
Barometre
Aktivite takipçisi
Çift katmanlı LCD
Mikrofon

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Casio google wear Google

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