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Çentikli iPhone SE2 kesinleşti diyebiliriz

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2018 09:35 | Son Güncelleme

Bilindiği üzere Apple şu aralar yeni bir SE modeli üzerinde çalışıyor. Büyük akıllı telefonlardan hoşlanmayanlar için tasarlanan iPhone SE2 muhtemelen önümüzdeki günlerde tanıtılacak. Peki yeni SE modeli nasıl bir tasarımla karşımıza çıkacak? İşte yanıtı.

Çentikli iPhone SE2 kesinleşti diyebiliriz

iPhone SE2 ile ilgili iddialar ilk olarak ortaya atıldığında, telefonun klasik bir iPhone tasarımına sahip olacağı hatta ilk SE modeli ile neredeyse birebir aynı olacağı belirtilmişti. Fakat çok geçmeden bu iddialar yerini çentikli SE2 yönündeki spekülasyonlara bıraktı.

Son dönemde çentikli tasarıma sahip iPhone SE 2 hakkında pek çok söylenti ve sızıntıyla karşılaştık. Bunlardan sonuncusu ise geçtiğimiz gün sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Sonny Dickson’dan geldi. Dickson yeni SE modeline ait olduğunu iddia ettiği bir ekran koruyucusunun görselini paylaştı. Söz konusu paylaşıma aşağıdan göz atabilirsiniz.

Görüldüğü üzere paylaşımda SE2 ve iPhone X ekran koruyucuları yanyana konumlandırılmış. Görselde direkt olarak dikkat çeken detay ise SE2’ye ait olduğu belirtilen koruyucudaki çentik. Bu, iPhone SE2’nin de çentikli bir tasarımla geleceğini gösteriyor. Elbette paylaşılan bu görsel fake yani sahte değilse.

Açık konuşmak gerekirse, son dönemde ortaya çıkan LCD ekranlı ucuz fiyatlı iPhone modelinin iptal edildiği söylentileri, çentikli SE2’nin gelme ihtimalini kuvvetlendiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone SE2 Apple teknoloji

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