HABER

'Cep telefonunuz el bombasına dönüşmesin' uyarısı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 03.01.2018 11:12 | Son Güncelleme 4 saat önce

Manisa Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Üzen, tablet ve cep telefonu gibi teknolojik ürünlerin kalitesiz şarj aletleriyle şarj edilmesi halinde patlayabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

Oda Başkanı Mehmet Üzen, elektronik aletlerin bilinçli kullanılmaması halinde ortaya çıkacak olası tehlikeye dikkat çekti. Zaman zaman medyada yer alan cep telefonlarının patlaması haberlerine değinen Üzen, özellikle Çin malı kalitesiz ürünlerin patladığını ve yangınlara neden olabildiğini söyledi. Kaliteli telefonlarda, kalitesiz şarj aleti kullanımının patlamaya davetiye çıkardığını ifade eden, Zonguldak'ta bir doktorun cebindeki telefonun patlamasını örnek gösteren Üzen, şöyle dedi:

"Kalitesiz malların patladığını, yangına sebebiyet verdiğini biliyorduk. Fakat kaliteli bir telefonun patlaması ilginç bir konu. Muhtemelen kalitesiz bir şarj aleti ile telefonun hasar gördüğünü ve sonrasında patladığını düşünüyoruz. Kaliteli ürünlerde patlama fazla görülmez. Kalitesiz bir şarj aleti ile doldurulan powerbank'in (küçük boyutlu şarj cihazı) şiştiğini görüyoruz. Kalitesiz bir ürünle bunu doldurduğunuzda içindeki piller genleşip, patlamaya hazır bir el bombası haline geliyor. Bu oldukça tehlikeli."

Hacker kurbanı olmayın! 2018'de bunlara çok dikkat edin!

KALİTESİZ ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİ ENGELLENMELİ

Bu tarz sorunların görülmemesi için elektronik cihazların ülkeye girişinde denetim mekanizması oluşturulması gerektiğini dile getiren Üzen, şöyle devam etti:

"Gümrüklerdeki kişiler, teknik araçların kaliteli olup olmadığını bilmezler. Denetim mekanizması çalışmadığı sürece, kalitesiz mallar ülkeye girdiği sürece bu tür patlamaları duymaya devam edeceğiz. Bununla ilgili Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın önlem alması gerekiyor. Önlemler neticesinde de kalitesiz ürünlerin ülkeye girişinin engellemesi lazım."

'KALİTESİZ ŞARJ CİHAZI KULLANMAYIN'

Birçok kişinin elektronik cihazları geceleri şarj ettiğine dikkat çeken Üzen, "Kalitesiz bir şarj cihazı ile akşamdan şarja takılan cihazlarda, sabaha kadar pillerin genleşmesi ve şişmesi ile patlamalar yaşanabiliyor" diye konuştu. Günümüzde çocukların cep telefonu ve tabletlerle vakit geçirdiğine de dikkat çeken Mehmet Üzen, onları korumak için şarjdayken kullanmalarına izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Gören dondu kaldı: Muz detayı şaşkına çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TELEFON patlama akıllı telefon şarj aleti

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

Fatih Portakal tarihleri karıştırdı

Fatih Portakal tarihleri karıştırdı

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Playboy'a soyunan ilk Türk kadın Seher Şeniz'in trajik hikayesi

Playboy'a soyunan ilk Türk kadın Seher Şeniz'in trajik hikayesi

İlginizi Çekebilir

WhatsApp internet olmadan nasıl kullanılır?

WhatsApp internet olmadan nasıl kullanılır?

Hızlı ve kesintisiz bir internet deneyimine ne dersiniz?

Hızlı ve kesintisiz bir internet deneyimine ne dersiniz?

Katlanabilir Ekrana Sahip Olacak Olan Galaxy X’in Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Katlanabilir Ekrana Sahip Olacak Olan Galaxy X’in Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Samsung Galaxy S9 ve S9+ mor renk ile gelebilir

Samsung Galaxy S9 ve S9+ mor renk ile gelebilir

iPhone X fiyatı cep yakıyor! Peki özellikle ekranı korumak için ne yapmalısınız?

iPhone X fiyatı cep yakıyor! Peki özellikle ekranı korumak için ne yapmalısınız?

Okuyucu Yorumları 4 yorum
O zaman bütün gsm satış, tamir vb. ticarethanelerini denetleyeveksiniz bu kadar basit.
@waasszzuup hayır ülkeye girmesini engelleyecekler not senledir bu ürünleri satıyorum patlama olayı yaşamadık :
hayatımda gördüğüm en acemice bilgi paylaşımı olmuş. keşke bir mühendis olaya açıklık getirseydi.
ne olduğu belirsiz şarz aletlerini ithalatını yasaklayın.ama nerdeeee
Diğer Haberler
Nokia 6 ortaya çıktı

Nokia 6 ortaya çıktı

2018’in Siber tehdit tahminleri açıklandı

2018’in Siber tehdit tahminleri açıklandı

Amazon’a göre en çok satan 10 oyun

Amazon’a göre en çok satan 10 oyun

Sharp Aquos S3 ortaya çıktı

Sharp Aquos S3 ortaya çıktı

Prisma’dan sürpriz başarı!

Prisma’dan sürpriz başarı!

Galaxy A8 2018 satışa hazır

Galaxy A8 2018 satışa hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.