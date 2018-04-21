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Çevrimiçi mağaza platformuna hızlı giriş yapın

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.04.2018 09:35 | Son Güncelleme

Küçük firmalar için oldukça hızlı bir şekilde çevrimiçi mağaza oluşturabilecekleri yeni bir platform iZettle ile tanışın.

Çevrimiçi mağaza platformuna hızlı giriş yapın

İspanyol bir firma tarafından tanıtılan iZettle çevrimiçi mağaza platformu ile çok kısa sürede sitenizi hazırlayıp yayınlayalabilirsiniz. Tanıtımı gerçekleşen e-ticaret platformunun çok kısa bir süre sonra  İngiltere’de satışı başladı.

Üstelik sizlere online mağazanızın tanıtımını yapabilmeniz için blog ve aostal medyaya dair rehberlikte yapıyor.

E-ticaret sitesi, tüm kredi kartlarını, online ödeme sistemlerini, PayPal da dahil olmak üzere her türlü ödeme şeklini destekliyor.

Müşteri oldukça kolay bir şekilde site üzerinde bulunan “Satın Al” butonu ile 7/24 sipariş verebilir.

Platform çevrimiçi veya mağaza içi trend olan ürünlerin listesini satışının yapılması için karşınıza getirebilir.

Hızlı

Aylık fiyatı €29 olan site oldukça fazla kullanıcı ziyaretini destekleyen alt yapı hızına sahip.

2011 yılında tanıtımı yapılan ve satışına başlanan platformun oldukça fazla kullanıcısı olduğunu söyleyen iZettle platformu CEO’su, gün geçtikçe bu sayının arttacağını çünkü tüketicilerin mağazalardan hem çevrimiçi hemde çevrimdışı yani mağazalardan satın almak istedeğini söyledi. Ayrıca alt yapısı ile birçok karmaşık çevrimiçi mağaza sistemleri ile rekabet içerisine giren platform ürünün satışında başarıya ulaşması içinde oldukça başarılı işlemlere de sahip olduğunu sözlerine ekledi.

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iZettle Mağaza internet

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