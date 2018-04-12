Chevrolet Silverado HD geliyor!

Dünyadaki en büyük pick-up, kamyonet üreticilerinden Amerikan otomotiv devi Chevrolet, bugün yeni modeli 2020 Chevrolet Silverado HD için teaser yayınladı. Yeni nesil Silverado HD, müşterilerin ağır ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte güçlü bir pick-up. Yani her zamankinden daha dayanıklı, daha yüksek taşıma ve çekme kapasitesine sahip. Chevrolet, 2020 Chevrolet Silverado HD’nin seri üretimine 2019 yılının üçüncü çeyreğinde Michigan’daki tesislerde başlamayı planlıyor.

Yayınlanan teaser görüntüsü bu yılın başlarında Las Vegas’ta test sürüşüne çıkan 2020 Silverado HD’nin casus kameralara yakalanan görüntüsü ile büyük ölçüde uyuşuyor. Ayrıca yeni model mevcut modelden daha sert ve agresif görünüyor. Teaserda dikkat çeken ilk detaylar ise Silverado 1500’de kullanılan ızgara tasarımı ile birlikte yeni modelde kapsamlı bir off-road paketinin geleceğini işaret eden Z71 rozeti kullanılması.

Markanın Silverado serisini genişletmesi GM’nin pick-up segmentindeki amiral gemisinin satışlarını arttırma stratejisinin bir parçası. Silverado 1500-3500 modelleri 2017 yılında sadece ABD’de toplam 585.000’in üzerinde satarak yılın en çok satan araçlarından biri oldu. Ayrıca 2018’in ilk çeyreğinde 135.00 adet satan model bir önceki yılın aynı dönemine göre % 5.5’lik bir artış göstererek kendiyle yarışır hale geldi.

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