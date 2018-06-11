CyberPunk 2077 ile geleceğe gitmek ister misiniz?

Dünyanın en önemli oyun etkinliklerinden biri olan ve ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen E3 fuarında firmaların duyuruları devam ediyor. Aynı zamanda konsol üreticisi olan ve Xbox One ailesi ile sektörde yer alan Microsoft, etkinlik kapsamında yeni oyunlarının duyurusunu yaptı.

CyberPunk 2077 5 yıldır geliştiriliyor

Bunlar arasında yer alan CyberPunk 2077, uzun zamandır beklenen bir oyun. Adından da anlaşılacağı üzere 2077 yılında geçen futuristik oyun, The Witcher serisini de geliştiren CD Projekt RED tarafından 2013 yılında duyurulmuştu. Geliştirmesi 5 yıl süren oyun teknolojinin üst noktaya geldiği bir dönemde geçiyor. Robotlar, sanal gerçeklik ve teknolojinin iç içe geçtiği oyunda paralı asker olan kahramanımızı kontrol ediyoruz. RPG oynanış dinamiklerine sahip olacak oyun PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında yayınlanacak.

Geleceğin dünyasını anlatıyor

Fragmanında biraz Ready Player One (kısa süre önce beyaz perdeye de aktarılan aynı isimli bir kitap) ve yine yakın zamanda yayınlanan Detroit: Become Human izleri taşıyan oyun çok farklı bir atmosfere sahip.