CyberPunk 2077 ile geleceğe gitmek ister misiniz?

Dünyanın en önemli oyun etkinliklerinden biri olan ve ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen E3 fuarında firmaların duyuruları devam ediyor. Aynı zamanda konsol üreticisi olan ve Xbox One ailesi ile sektörde yer alan Microsoft, etkinlik kapsamında yeni oyunlarının duyurusunu yaptı.
CyberPunk 2077 5 yıldır geliştiriliyor
Bunlar arasında yer alan CyberPunk 2077, uzun zamandır beklenen bir oyun. Adından da anlaşılacağı üzere 2077 yılında geçen futuristik oyun, The Witcher serisini de geliştiren CD Projekt RED tarafından 2013 yılında duyurulmuştu. Geliştirmesi 5 yıl süren oyun teknolojinin üst noktaya geldiği bir dönemde geçiyor. Robotlar, sanal gerçeklik ve teknolojinin iç içe geçtiği oyunda paralı asker olan kahramanımızı kontrol ediyoruz. RPG oynanış dinamiklerine sahip olacak oyun PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında yayınlanacak.
Geleceğin dünyasını anlatıyor
Fragmanında biraz Ready Player One (kısa süre önce beyaz perdeye de aktarılan aynı isimli bir kitap) ve yine yakın zamanda yayınlanan Detroit: Become Human izleri taşıyan oyun çok farklı bir atmosfere sahip.
CyberPunk 2077 ne zaman çıkıyor?
Oyunun geliştiricisi tarafından çıkış tarihi ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ancak muhtemelen 2019 yılından önce oyunun yayınlanmasını beklememek gerekiyor. Yine de bunun bir temenni olduğunu ve geliştirilmesi 5 yıl süren oyunun yayınlanmasının ne kadar sürebileceği konusunda kesin bir bilgimiz olmadığının altını çizelim.
Şimdilik Türkçe desteği yok
Oyunun ilk duyurulan altyazı dilleri arasında Türkçe bulunmadığını da belirtelim. Belki önümüzdeki günlerde Türkçe ile ilgili bir bilgi de alırız.
CyberPunk 2077 ile geleceğe gidiyoruz
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