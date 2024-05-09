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  4. Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının acı sonu! 300 metrelik uçurumda ölü bulundu

Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının acı sonu! 300 metrelik uçurumda ölü bulundu

09.05.2024 00:13
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Gümüşhane'de acı bir olay yaşandı. Öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan yaşlı kadını köy sakinleri aramaya başladı. Acı sonuç ortaya çıktı. Yaşlı kadının yaklaşık 300 metrelik uçuruma düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının acı sonu! 300 metrelik uçurumda ölü bulundu

Gümüşhane'de yaşlı bir kadın feci bir şekilde hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Kürtün ilçesi Elceğiz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Emine Güzel’den öğle saatlerinden itibaren haber alamayan köy sakinleri, yaşlı kadını aramaya başladı.

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300 METRELİK UÇURUMDA ÖLÜ BULUNDU!

Yapılan aramalar sonucu akşam saatlerinde Mehmetli Yanı mevkiinde yaklaşık 300 metrelik uçurumun sonundaki dere yatağında yaşlı kadının cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 2 çocuk annesi kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından AFAD ekiplerince uçurumdan çıkarıldı.

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Güzel'in cesedi Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Gümüşhane ölüm yaşlı kadın
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