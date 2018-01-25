Facebook'un garip sorusu kullanıcıları şaşırttı

Facebook, kullanıcılarının hayatlarına ve tercihlerine dair daha fazla bilgi almak için sık sık onlara sorular soruyor ve cümleleri tamamlamalarını istiyor. Bu sorulardan en yenisi ise birçok kullanıcı tarafından bir hayli garipsendi.
ABD'deki Facebook kullanıcılarından bazıları, Facebook'un kendilerinden "I usually sleep with..." cümlesini tamamlamalarını istediklerini belirtti ve ekran görüntüsü aldı.
Türkçe'ye "Genellikle şununla birlikte uyurum" olarak çevirilebilecek cümlede, Facebook'un kullanıcılara kiminle birlikte uyuduklarını mı yoksa yatağa hangi kıyafetlerle girdiğini mi sorduğu bilinmiyor.
Kullanıcıların bu sorulara verdikleri yanıtlar diğer Facebook kullanıcılarıyla paylaşılıyor.
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