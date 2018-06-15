Find X heyecan uyandırmaya devam ediyor

Son dönemin parlayan Çinli firmalarından Oppo, amiral gemisi modeliyle 19 Haziran’da kullanıcı karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İsmi gündemden düşmeyen Find X’e ait ana özellikler şirketin resmi Weibo üzerinden bir afişle yayınlandı. Buna göre Find X’in Snapdragon 845 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimiyle geleceği kesinleşti.

Bunların yanında; 6.4 inç AMOLED ekran, 20 + 16 MP (5 kat zoom sağlayacak) arka; 25 MP ön kamera, 3645 mAh pil ve Android 8.1 Oreo neredeyse kesinleşen sızıntı bilgiler arasında. Ayrıca amiral gemisinde Samsung üretimi kıvrımlı bir panele yer verildiği de iddia ediliyor.

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