HABER

Find X heyecan uyandırmaya devam ediyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.06.2018 10:29 | Son Güncelleme

Bir süredir ismi ve detayları yazılıp çizilen Oppo Find X’in bazı teknik özellikleri Çinli firma tarafından resmileştirildi. Yayınlanan afişle birlikte açıklanmış olan özellikler beklendiği gibi oldukça iddialı. Model, aynı zamanda Oppo’nun bu kadar yüksek özelliklere sahip ilk telefonu.

Find X heyecan uyandırmaya devam ediyor

Son dönemin parlayan Çinli firmalarından Oppo, amiral gemisi modeliyle 19 Haziran’da kullanıcı karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İsmi gündemden düşmeyen Find X’e ait ana özellikler şirketin resmi Weibo üzerinden bir afişle yayınlandı. Buna göre Find X’in Snapdragon 845 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimiyle geleceği kesinleşti.

Bunların yanında; 6.4 inç AMOLED ekran, 20 + 16 MP (5 kat zoom sağlayacak) arka; 25 MP ön kamera, 3645 mAh pil ve Android 8.1 Oreo neredeyse kesinleşen sızıntı bilgiler arasında. Ayrıca amiral gemisinde Samsung üretimi kıvrımlı bir panele yer verildiği de iddia ediliyor.

Mercedes-Benz 774 bin dizel aracı geri çağırdı!

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
Uber sarhoş müşterileri tespit edecekUber sarhoş müşterileri tespit edecek
Apple’dan Type-C beklentisi Apple’dan Type-C beklentisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Oppo Find X akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Apple’a tazminat ödemek istemiyor

Apple’a tazminat ödemek istemiyor

Facebook Messenger eğlenceli değişikliklere imza attı

Facebook Messenger eğlenceli değişikliklere imza attı

vivo NEX S, 23 Haziran’da satışa çıkacak

vivo NEX S, 23 Haziran’da satışa çıkacak

Xiaomi Redmi 6 ve 6A, 15 Haziran’da satışa sunulacak

Xiaomi Redmi 6 ve 6A, 15 Haziran’da satışa sunulacak

Uber sarhoş müşterileri tespit edecek

Uber sarhoş müşterileri tespit edecek

Apple’dan Type-C beklentisi

Apple’dan Type-C beklentisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.