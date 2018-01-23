Game Speed Booster ile dikkat çekiyor

MIUI 9’un dağıtımına başlanmasıyla birlikte, güncellemenin en dikkat çeken özelliklerinden biri olan Game Speed Booster’ın nasıl bir işleyişe sahip olacağı da belli oldu.

MIUI 9 ile gelen Game Speed Booster, oyun severlerin Xiaomi cihazlarında daha verimli bir oyun keyfi sürmelerini sağlıyor. Elbette bunda telefonunuzun sahip olduğu donanım da önemli bir role sahip. Peki Game Speed Booster, oyun deneyimini arttırabilmek için neler yapıyor.

Kendine özel bir menüsü olan Game Speed Booster’ın ayarlarından uygulamanın aktif olacağı oyunları seçebiliyorsunuz. Ardından iş, bu oyunda istediğiniz performansa geliyor. Öncelikli olarak GSB, oyuna girdiğinizde arka plandaki tüm uygulamaları kapatarak, telefonun hafızasını temizliyor. Bu oyundaki performansın artmasına yardımcı oluyor. Dilerseniz, gelen bildirimlerden, ekran parlaklığına kadar pek çok detayı GSB’nin menüsünden ayarlayabiliyorsunuz. Sonrasında ise işlemcinin tüm gücü oyun için seferber ediliyor. Elbette bu uygulama yonga seti eski olan modellerde aşırı ısınma gibi sorunlara neden olabilir. Fakat uygulamanın orta segmentteki modellerde bile son derece verimli çalıştığı da inkar edilemez bir gerçek.

Eğer bir Xiaomi cihazı kullanıyorsanız MIUI 9 arayüzünü kesinlikle indirmenizi tavsiye ederiz.

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