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Google Apple'ın tasarımcısını elinden aldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 26.12.2017 10:57 | Son Güncelleme 3 saat önce

Google'ın kendi yonga tasarımlarında daha ilk aşamada olduğu söyleniyor. Bu yongaların geliştirilmesi için bünyesine önemli bir isimi, Apple'ın yonga tasarımcısı John Bruno'yu kattı.

Google Apple'ın tasarımcısını elinden aldı!

Google yongalarını geliştirmek için Apple'ın "silikon yonga rekabet analizi" ekibinin başındaki John Bruno'yu bünyesine kattı. Apple'ın bu ekibi iPhone ve iPad'lerdeki yongaların rakiplerin cihazlarındaki yongalardan daha iyi olduğunu göstermek için analizler geliştiriyor. Bruno, Apple'da çalışmadan önce baş mühendis olarak Advanced Micro Devices'ta çalışmıştı. Ayrıca Bruno, Fusion serisi yongaların geliştirme çalışmalarında rol üstlenmiş ve ATI'da yonga tasarımından sorumlu isim olarak görev yapmış. Google'da ise Bruno, "Sistem Mimarı" olarak çalışacak.

Google daha öncesinde yongalarını geliştirmek için Apple'dan aralarında A serisi yongaları geliştiren ekipte yer alan Manu Gulati'nin de bulunduğu bir çok mühendis transfer etmişti. Google kadrosunu gittikçe güçlendirmeye devam ediyor. Şirketin kendi mobil yongasını gelecek sene tanıtması bekleniyor. Bu yongalar hem Pixel serisi telefonlarda hem de başka mobil cihazlarda kullanılması düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Google john bruno

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