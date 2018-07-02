HABER

Google Pixel fiyatı dibi gördü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.07.2018 09:26 | Son Güncelleme

Google’ın 2016 yılının Eylül ayında satışa sunduğu amiral gemisi modeli Pixel ucuzlamaya devam ediyor. Pixel 3’ün çıkış arifesinde Google Pixel fiyatı adeta dibi gördü.

Google Pixel fiyatı dibi gördü

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Google şu aralar yeni amiral gemisi modeli Pixel 3 üzerine yoğunlaşmış durumda. Hatırlanacağı üzere Google, üst segmentteki Pixel serisini ilk defa 2016 yılında satışa sunmuştu. O zamanın şartlarına göre oldukça yüksek bir performansa sahip olan Google Pixel, 700 doları aşan etiket fiyatıyla tepki çekmişti.

Nitekim, Google Pixel’in çıkışının üzerinden 2 seneye yakın bir süre geçmesi nedeniyle telefonun fiyatı hayli düşmüş durumda. Pixel 3’ün çıkış arifesinde bazı perakende siteleri Google Pixel’in fiyatını 315 dolara kadar çekmiş durumda.

Açık konuşmak gerekirse, Pixel seviyesindeki bir telefon için bu fiyat etiketinin oldukça makul göründüğünü söyleyebiliriz.

Peki ilk Pixel modeli ne gibi teknik özelliklere sahipti? Dilerseniz son detay olarak bunu da hatırlatalım.
2016 çıkışlı Pixel modeli gücünü Snapdragon 821 yonga setinden alıyordu. Sistemini 4GB RAM ile destekleyen cihazın dahili depolama alanı ise kullanıcıların seçtikleri modele göre 32GB ile 128GB arasında değişiyordu.
12MP’lik ana kameraya 8MP’lik ön kameranın eşlik ettiği Pixel modeli 2770 mAh kapasitesine sahip ortalama bir bataryadan besleniyordu.

1080 x 1920 piksel çözünürlüğünde 5 inçlik AMOLED ekrana sahip olan ilk Pixel modeli ilk satışa sunulduğunda 700 doların üzerinde bir etikete sahipti.

En ucuz çift ön kameralı akıllı telefonlar

PARTNERBizim ailede pantolonu annem giyerdiBizim ailede pantolonu annem giyerdi
Eksik özellik Spotify’a çok yakında geliyorEksik özellik Spotify’a çok yakında geliyor
OnePlus da 5G için harekete geçtiOnePlus da 5G için harekete geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google Google Pixel

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Elizabeth Hurley oğlunu dinlemedi, üstsüz pozunu paylaştı!

Elizabeth Hurley oğlunu dinlemedi, üstsüz pozunu paylaştı!

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonu 2019’da çıkacak

Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonu 2019’da çıkacak

Huawei’den 2019 çıkarması!

Huawei’den 2019 çıkarması!

Eksik özellik Spotify’a çok yakında geliyor

Eksik özellik Spotify’a çok yakında geliyor

OnePlus da 5G için harekete geçti

OnePlus da 5G için harekete geçti

Google destekli kaiOS geliyor

Google destekli kaiOS geliyor

Google Maps’te Waze esintileri

Google Maps’te Waze esintileri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.