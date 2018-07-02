Google Pixel fiyatı dibi gördü

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Google şu aralar yeni amiral gemisi modeli Pixel 3 üzerine yoğunlaşmış durumda. Hatırlanacağı üzere Google, üst segmentteki Pixel serisini ilk defa 2016 yılında satışa sunmuştu. O zamanın şartlarına göre oldukça yüksek bir performansa sahip olan Google Pixel, 700 doları aşan etiket fiyatıyla tepki çekmişti.

Nitekim, Google Pixel’in çıkışının üzerinden 2 seneye yakın bir süre geçmesi nedeniyle telefonun fiyatı hayli düşmüş durumda. Pixel 3’ün çıkış arifesinde bazı perakende siteleri Google Pixel’in fiyatını 315 dolara kadar çekmiş durumda.

Açık konuşmak gerekirse, Pixel seviyesindeki bir telefon için bu fiyat etiketinin oldukça makul göründüğünü söyleyebiliriz.

Peki ilk Pixel modeli ne gibi teknik özelliklere sahipti? Dilerseniz son detay olarak bunu da hatırlatalım.

2016 çıkışlı Pixel modeli gücünü Snapdragon 821 yonga setinden alıyordu. Sistemini 4GB RAM ile destekleyen cihazın dahili depolama alanı ise kullanıcıların seçtikleri modele göre 32GB ile 128GB arasında değişiyordu.

12MP’lik ana kameraya 8MP’lik ön kameranın eşlik ettiği Pixel modeli 2770 mAh kapasitesine sahip ortalama bir bataryadan besleniyordu.

1080 x 1920 piksel çözünürlüğünde 5 inçlik AMOLED ekrana sahip olan ilk Pixel modeli ilk satışa sunulduğunda 700 doların üzerinde bir etikete sahipti.

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