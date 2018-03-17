Hem akıllı hem güvenli telefon rehberi

Günde ortalama 5 bin kişi tarafından akıllı telefonlara indirilen UpCall uygulaması, şu ana kadar 2.4 milyon kullanıcı tarafından indirildi ve 850 bin kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Up Call’ın hayata geçmesiyle beraber yaklaşık 140 milyon SMS de gönderilmeden, dijitalleşerek uygulama içi bildirim mesajına dönüştü.

İnovatif özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanan Up Call, çok yakında yeni tasarımı ve ara yüzüyle Turkcell’lilerin kullanımına sunulacak. UpCall ile yapılan aramalar yenilikçi özelliklerle daha da kişiselleşerek, Turkcell’in dijital altyapısı sayesinde tek ekrandan güvenle yönetilecek.

Bilinmeyen numara servisinde inovatif özellikler



Çok sayıda dikkat çekici özelliği tek bir uygulamada kullanıma sunan Turkcell mühendisleri, UpCall sayesinde akıllı telefonların hayata kazandırdığı kolaylıklara yenilerini ekledi.

