Hem akıllı hem güvenli telefon rehberi

İnovatif özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanan Up Call, çok yakında yeni tasarımı ve ara yüzüyle Turkcell’lilerin kullanımına sunulacak. UpCall ile yapılan aramalar yenilikçi özelliklerle daha da kişiselleşerek, Turkcell’in dijital altyapısı sayesinde tek ekrandan güvenle yönetilecek.

Günde ortalama 5 bin kişi tarafından akıllı telefonlara indirilen UpCall uygulaması, şu ana kadar 2.4 milyon kullanıcı tarafından indirildi ve 850 bin kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Up Call’ın hayata geçmesiyle beraber yaklaşık 140 milyon SMS de gönderilmeden, dijitalleşerek uygulama içi bildirim mesajına dönüştü.

Aralamalarınıza konu eklenerek hangi sebeple arandığı daha telefon çalarken karşı tarafa iletiliyor.

Aramalara resim ve emocan ekleyerek eğlenceli aramalar yapılabiliyor.

Grup oluşturarak tek tıkla gruptaki herkes aynı anda aranarak toplu görüşme yapılabiliyor, hep birlikte sohbet etme imkânı tanıyor.

Rehberde kayıtlı olmayan numaralar aranabiliyor, sistem içerisindeki arama özelliğiyle; en yakın nöbetçi eczane gibi ihtiyaçlara lokasyon bilgisiyle birlikte ulaşılabiliyor.

Tüm aramalar tek bir ekran üzerinden yönetebilirken; sms ile hizmet alınan Turkcell arama servisleri için bilgilendirmeler artık UpCall içinden kolayca takip edebiliyor.

UpCall’u indirmek ve kullanmak ücretsiz



Up Call uygulaması Apple Store ya da Google Play üzerinden ücretsiz indirilebiliyor. Up Call’un bilinmeyen numaraları göstermesi için aranılan kişinin isminin paylaşılmasına izin vermiş olması gerekiyor. Bunun için arayan kişinin kaydının Turkcell Rehber’de ya da Rehberlik Hizmetleri Servisi A.Ş’nin veri tabanında yer alması gerekiyor. Turkcell’in arama servislerinin aboneleri, bu SMS servislerinin tek bir platforma dönüştürülmüş hali olan Up Call üzerinden bildirimleri de ücretsiz alabiliyor.

TP-Link Neffos ’un arayüzü yenilendi