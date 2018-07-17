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Hitman'in Marakeş bölümü sınırlı süreliğine ücretsiz!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

IO Interactive, Hitman'in üçüncü bölümü Marakeş'i tüm platformlardan oyunculara ücretsiz olarak verecek.

Hitman'in Marakeş bölümü sınırlı süreliğine ücretsiz!

Bildiğiniz üzere Hitman'in yeni oyunu yolda. Square Enix'in IO Interactive ekibini öksüz bırakmasının ardından Hitman serisine ve ekibine sahip çıkan Warner Bros. dağıtımcılığı üstlenmiş ve yeni oyunun da duyurusunu gerçekleştirmişti bunun şerefine.

Birinci bölüm Paris ve ikinci bölüm Sapienza'dan sonra Hitman'in üçüncü bölümü de tüm platformlardan oyunculara ücretsiz olarak verilecek artık.

IO Interactive, 'Hitman Yaz Paketi'nin yarın çıkış yapacağını ve bu pakette Fas'ın Marakeş şehrinde geçen üçüncü bölümün ücretsiz olarak sunulacağını duyurdu.

'Hitman Yaz Paketi' sınırlı bir süreliğine indirilebilir olacak ve süre bitmeden indirirseniz tamamen sizde kalacak. Bu yüzden elinizi çabuk tutarak oyunu edinmeyi unutmayın.

Hitman oyununun diğer bölümleri: dördüncü bölüm Bangkok, beşinci bölüm Kolorado ve altıncı bölüm Hokkaido. Büyük ihtimalle ilerleyen zamanlar bu bölümler de oyunculara ücretsiz bir şekilde servis edilecektir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi serinin yeni oyunu da yolda. Hitman 2, 13 Kasım'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için raflardaki yerini almış olacak.

Kaynak: Teknolojioku

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Hitman Marakeş

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