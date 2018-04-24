Honor 7X inceleme altında

Honor 7X, ilk bakışta premium görünümüyle dikkatleri üzerine topluyor diyebiliriz. Yine de tasarım başlığı altında, ön ve arka tarafını “iyi” ve “fena değil” diyerek ayırabiliriz. Ön tarafta herhangi bir fiziksel tuşa yer verilmiyor ve yanlardan yumuşatılmış çerçeveleriyle tek elde rahat bir kullanım mümkün.

Bu metal tasarımlı ürünün arka tarafı ise, kılıfsız kullanıldığında parmak izi tutuyor ve terlemelere yol açabiliyor. Ek olarak, üst tarafta konumlandırılan dual kamera sisteminin çıkıntılı yapısı da sanki “kamera çerçeve tasarımında bir şeyler eksik” havası uyandırıyor.

Arka tarafta parmak izi okuyucu konumlandırılmış. 0.25 saniyede cevap verebilen okuyucunun performansı gayet iyi.

Bir de, telefonun kutusundan şeffaf koruma kılıfının da çıktığını belirtelim. 18:9 ekran Dünya kadar detayı avuçlarınıza sığdırmak ister misiniz? Öyleyse Honor bu konuda iddialı. 5.93 inch değerde 18:9, FHD+ 1080 x 2160 IPS LCD ekrana sahip olan telefon, “fiyat performans” kategorisinde bakıldığında en iyi ekran çözümlerinden bir tanesini sunuyor. Tabii renk sıcaklığı ve göz konforu modu gibi seçeneklerin olduğunu söylemeliyiz.

Kullanırken ekranın sunduğu yumuşak hissiyat, canlı renkler ve yeterli parlaklık düzeyi sayesinde Honor’ın rakiplerine gözdağı verdiği çok açık.

HiSilicon Kirin 659 çipsetine sahip Telefonda HiSilicon Kirin 659 çipset kullanılıyor. Octa Core işlemcinin (4×2,36 GHz + 4×1,7 GHz) yanında Mali-T830 MP2 GPU’su, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama mevcut. Cihaz, yaptığımız Geekbench 4 testinde tek çekirdekte 918, çift çekirdekte de 3618 puan aldı. Diğer birçok orta seviye ürüne göre daha iyi puanlar elde ettiğini söyleyebiliriz. Ardından da uzun süre Tekken’i performanslı bir şekilde oynayabildik. Ciddi bir ısınma düzeyiyle de karşılaşmadık. Honor 7X, Android 7 işletim sistemiyle geliyor. Akıcı ve kullanışlı bir arayüzü var. Bir de müjde verelim. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre nisan sonu itibarıyla telefona ciddi bir güncelleme gelecek ve EMUI 8.0 arayüzü sayesinde hem daha gelişmiş bir deneyim elde edilecek hem de telefondaki “yüz tanıma sistemi” özelliği aktifleştirilecek. Kameralar Telefonun arka tarafında 16+2MP’den oluşan dual kamera sistemi yer alıyor. Bu sistem, özellikle iyi ışıklı ortamlarda derinlik verilerek detaylı fotoğraflar çekebilmenize imkan sunuyor. Portre modunu kullanarak yakın plan çekimlerde güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Çekim modlarına baktığımızda, HDR, yavaş çekim ve hızlandırılmış çekim gibi özellikler bulunuyor.

8MP değerdeki ön kameraya geldiğimizde, güzelleştirme modu ve çeşitli filtreler sayesinde başarılı selfie’ler elde ederek arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Portre modu ve hızlandırılmış çekim gibi özellikleri burada da görüyoruz.

Hem arka hem de ön kamera 1080p videolar çekebiliyor. Toparlamak gerekirse, ürünün kameralarının ortalama, ışık düzeyine göre de zaman zaman sınıfının üzerinde performans sergilediğini söyleyebiliriz.