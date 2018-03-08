HTC U12’nin tüm özellikleri ortaya çıktı

HTC’nin başarısız olmasının elbette birden fazla nedeni mevcut. Fakat bunlar içerisinde belki de en önemlisi, şirketin son derece katı bir fiyat politikasına sahip olması. Bu katı fiyat politikası, kullanıcıları ister istemez diğer marka ve modellere yönlendiriyor. Halbuki HTC fiyat olayını biraz daha makul seviyelere indirgese belki de tekrardan eski günlerine dönebilir.

Sızdırılan bilgiler Tayvanlı üreticinin HTC U12 ile katı fiyat politikasını kısmen de olsa terk edeceği yönünde. Fakat söz konusu HTC olduğunda da bu tarz söylentilere pek itibar etmemek gerekiyor.

Peki HTC’nin merakla beklenen amiral gemisi modeli ne gibi yeniliklere sahip olacak. Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan @LlabTooFeR’a göre, HTC U12, şeffaf beyaz camlı bir tasarım çizgisine sahip olacak. 6GB RAM ile gelecek olan telefonun dahili depolama alanı ise max. 256GB olacak. Geçtiğimiz sene U11 ile gelen Edge Sense teknolojisinin biraz daha gelişmiş bir versiyonuna sahip olması beklenen U12, IP68 sertifikasına da sahip.

Gücünü Qualcomm imzalı SD 845 yonga setinden alan telefon, 18:9 en boy oranına sahip 5.99 inçlik QHD+ ekranla gelecek. Arka tarafında 16MP + 12MP’lik çift kamera modülüne sahip U12’nin selfie kamerası ise 8MP olacak.

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