Huawei'den bütçeye uygun tablet: MediaPad T3 10!

MediaPad T3 10, sahip olduğu teknik özelliklerine göre oldukça uygun bir fiyatlandırma ile geliyor. Kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunan Android Nougat 7 işletim sistemine sahip olan MediaPad T3 10, Huawei’nin EMUI 5.1’ine entegre edilmiş halde gelecek.

EMUI arayüzü, kullanıcıların seçimlerini kaydederek ona göre bir deneyim sunmakta. Otomatik öğrenme işlevi kullanıcıya pek çok avantaj sağlarken, ürünün kullanım süresinden de büyük bir tasarruf sağlıyor. 1280 x 800 piksel çözünürlüğe sahip olan tablet, 9,6 inç büyüklükte bir ekrana sahip.

460 gram ağırlığındaki tablet, 4.800 mAh kapasiteli piliyle 90 saat müzik dinleme, 10 saat video gösterimi ve 500 saat bekleme modunda durabiliyor Tabletin 16 GB dahili hafızası microSD kart takılarak artırılabiliyor. Kulaklık veya başka cihazları bağlamak için 3,5 milimetrelik jak girişi de bulunan MediaPad T3 10, Bluetooth, Wi-Fi ve GPS özelliklerine de sahip.

Huawei MediaPad T3 10, 899 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla sadece Teknosa mağazalarında kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Kaynak: Teknolojioku

