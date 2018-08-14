Huawei Mate 20 Lite sızdırıldı

Akıllı telefon pazarında son yıllarda yükseliş yapan Huawei, çıkardığı yeni modeller ile Android pazarında kısa sürede söz sahibi olmayı başarmıştı. Mate 20 serisi için gün sayan Huawei, diğer firmalar gibi sızıntılara engel olamadı. Huawei Mate 20 Lite’ı tanıtımından günden önce sızdıran SlashLeaks, telefonun hem özelliklerini hem de tasarımını gözler önüne serdi.

Huawei Mate 20 Lite özellikleri

Mate 20 Lite, serinin diğer üyeleri gibi çentikli bir ekran ile gelecek. Ana ekran tuşunun yer almadığı Mate 20 Lite, 6.3 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. Gücünü Huawei Kirin 710 yonga setinden alacak olan Mate 20 Lite, 6 GB RAM‘i ile akıcı bir Android deneyimi sunacak.

64 GB dahili depolama birimine sahip olacak olan Mate 20 Lite, kamera konsunda da oldukça iddialı. Telefonda 20 Megapiksel + 2 Megapiksel arka ve 24 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

400 dolar seviyesinde fiyat etiketine sahip olacak olan Mate 20 Lite’ın bu ay içerisinde tanıtılması bekleniyor. Bakalım Huawei, Mate 20 ailesi ile nasıl bir performans sergileyecek?

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