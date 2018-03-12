Huawei’nin cep dostu telefonu Huawei Honor 7C tanıtıldı! İşte Huawei Honor 7C’nin özellikleri ve fiyatı

Çinli akıllı cihaz üreticisi Huawei, kardeş markası Honor ile iş birliğine gitti ve fiyat performansa odaklandıkları Huawei Honor 7C’yi ortaya çıkarttı.

HUAWEİ HONOR 7C’NİN ÖZELLİKLERİ



Huawei Honor 7C, Full HD+ çözünürlüğüne sahip 18:9 formatında 5.99 inçlik bir ekran ile geliyor. Cihazın kalbinde Qualcomm’un orta seviye işlemcisi Snapdragon 450 bulunuyor. Bu işlemciye orta seviye cihazlarda yeni yeni karşımıza çıkan 4GB RAM eşlik ediyor. Cihazın depolama seçenekleri ise 32 ve 64 GB olarak değişiyor. Cihazın pil tarafında ise 3000 mAh’lik bir batarya kullanılıyor. Huawei Honor 7C’nin işletim tarafında ise Android Oreo 8.0 var.

HUAWEİ HONOR 7C’NİN KAMERA ÖZELLİKLERİ



Huawei Honor 7C’de kamera özellikleri de oldukça cezbedici. Cihazın arka tarafında biri 13 Megapiksel çözünürlüğünde diğeri 2 Megapiksel çözünürlüğünde olmak üzere çift kamera yer alıyor. Çift kamera bu seviye bir cihazda pek görülen bir şey değil ancak Huawei Honor 7C’den anladığımız kadarıyla 2018 yılının ilerleyen dönemlerinde çift kameralı bütçe dostu akıllı telefonlar artacak. Cihazın ön tarafında ise selfie tutkunları için düşünülmüş 8 Megapiksellik bir kamera bulunuyor.