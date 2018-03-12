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Huawei’nin cep dostu telefonu Huawei Honor 7C tanıtıldı! İşte Huawei Honor 7C’nin özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.03.2018 22:12 | Son Güncelleme

Çinli üretici Huawei, fiyatına göre oldukça iyi performans sunan 18:9 ekranlı akıllı telefonunu tanıttı. İşte Huawei Honor 7C’nin tüm özellikleri ve fiyatı

Huawei’nin cep dostu telefonu Huawei Honor 7C tanıtıldı! İşte Huawei Honor 7C’nin özellikleri ve fiyatı

Çinli akıllı cihaz üreticisi Huawei, kardeş markası Honor ile iş birliğine gitti ve fiyat performansa odaklandıkları Huawei Honor 7C’yi ortaya çıkarttı.

HUAWEİ HONOR 7C’NİN ÖZELLİKLERİ

Huawei Honor 7C, Full HD+ çözünürlüğüne sahip 18:9 formatında 5.99 inçlik bir ekran ile geliyor. Cihazın kalbinde Qualcomm’un orta seviye işlemcisi Snapdragon 450 bulunuyor. Bu işlemciye orta seviye cihazlarda yeni yeni karşımıza çıkan 4GB RAM eşlik ediyor. Cihazın depolama seçenekleri ise 32 ve 64 GB olarak değişiyor. Cihazın pil tarafında ise 3000 mAh’lik bir batarya kullanılıyor. Huawei Honor 7C’nin işletim tarafında ise Android Oreo 8.0 var.

HUAWEİ HONOR 7C’NİN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Huawei Honor 7C’de kamera özellikleri de oldukça cezbedici. Cihazın arka tarafında biri 13 Megapiksel çözünürlüğünde diğeri 2 Megapiksel çözünürlüğünde olmak üzere çift kamera yer alıyor. Çift kamera bu seviye bir cihazda pek görülen bir şey değil ancak Huawei Honor 7C’den anladığımız kadarıyla 2018 yılının ilerleyen dönemlerinde çift kameralı bütçe dostu akıllı telefonlar artacak. Cihazın ön tarafında ise selfie tutkunları için düşünülmüş 8 Megapiksellik bir kamera bulunuyor.

HUAWEİ’DEN YÜZ KİLİDİ SÜRPRİZİ

Huaweli Honor 7C’nin şüphesiz en önemli özelliklerinden birisi yüz tanıma kilidi. Cihazın, arkasındaki kameralarda portre modu bulunuyor ancak artı olarak ön kamerada bir yüz tanıma kilidi özelliği yer alıyor. Bu sayede hem parmak izi tarayıcısıyla hem de yüz kilidi ile güvenlik sağlanıyor.

HUAWEİ HONOR 7C’NİN FİYATI

Dört farklı renk seçeneği ile gelen Huawei Honor 7C’nin en önemli konusu fiyatı. Cihazın 3GB RAM ve 32GB dahili depolamaya sahip versiyonu 115 Euro fiyat etiketiyle, 4GB RAM ve 64GB dahili depolamaya sahip versiyonu ise 165 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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