HABER

Huawei P11 tekrar görüldü

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 25.01.2018 10:35 | Son Güncelleme 6 saat önce

Huawei’nin P serisinden yeni bir akıllı telefon çıkaracağı bir süredir biliniyor. Ancak bu yeni telefonun hangisi olacağı belirsizliğini koruyor.

Huawei P11 tekrar görüldü

Bu yeni model ilk ortaya çıktığında gelen söylentilerde Huawei P11’den bahsediliyordu. Ancak daha sonra gelen söylentiler Huawei’nin bunun yerine P20 ismini kullanmayı düşündüğünü ortaya çıkardı. Son dönemde gelen söylentilerin neredeyse tamamında Huawei P20 ismi görülüyordu.

Ancak ortaya çıkan yeni bir bilgi kafaları karıştırdı. Birkaç ay önce ABD’de Huawei P20 isminin patentini alan Huawei, bu kez de Huawei P11 isminin patentini aldı. Şirket P11 patentini ABD’nin yanı sıra Birleşik Krallık, Tayvan ve Hong Kong’ta da aldı. Bu da şirketin yeni telefonu için P11 isminde karar kıldığı ihtimalini arttırıyor.

Bunun yanı sıra P11 ve P12 isimleri Huawei’nin internet sitesinde de görüldü. Yeni gelen bu iki bilgi göz önüne alındığında, Huawei’nin yeni telefonunu hangi isimle satışa sunacağı neredeyse kesinleşmiş oldu.

Nike’ın PlayStation temalı ayakkabısı PG2, Türkiye’de satışa sunulacak mı?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji Huawei Huawei P11

En Çok Okunan Haberler

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Beşiktaş'tan sonra Kadıköy... Yine gerginlik!

Beşiktaş'tan sonra Kadıköy... Yine gerginlik!

Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması

Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması

Aşk haberleriyle gündemde olan Tamer Karadağlı trafikte kavga etti

Aşk haberleriyle gündemde olan Tamer Karadağlı trafikte kavga etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MIUI 10 üzerinde çalışmaya başladı

MIUI 10 üzerinde çalışmaya başladı

HomePod’un çıkış tarihi açıklandı

HomePod’un çıkış tarihi açıklandı

'Temizlenmiş hava Dünya için tehlikeli olabilir'

'Temizlenmiş hava Dünya için tehlikeli olabilir'

Facebook'un garip sorusu kullanıcıları şaşırttı

Facebook'un garip sorusu kullanıcıları şaşırttı

Google'ın Ay seyahati yarışmasını kazanan olmadı

Google'ın Ay seyahati yarışmasını kazanan olmadı

Xbox Watch işte böyle görünecekti

Xbox Watch işte böyle görünecekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.