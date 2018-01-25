Huawei P11 tekrar görüldü

Bu yeni model ilk ortaya çıktığında gelen söylentilerde Huawei P11’den bahsediliyordu. Ancak daha sonra gelen söylentiler Huawei’nin bunun yerine P20 ismini kullanmayı düşündüğünü ortaya çıkardı. Son dönemde gelen söylentilerin neredeyse tamamında Huawei P20 ismi görülüyordu.

Ancak ortaya çıkan yeni bir bilgi kafaları karıştırdı. Birkaç ay önce ABD’de Huawei P20 isminin patentini alan Huawei, bu kez de Huawei P11 isminin patentini aldı. Şirket P11 patentini ABD’nin yanı sıra Birleşik Krallık, Tayvan ve Hong Kong’ta da aldı. Bu da şirketin yeni telefonu için P11 isminde karar kıldığı ihtimalini arttırıyor.

Bunun yanı sıra P11 ve P12 isimleri Huawei’nin internet sitesinde de görüldü. Yeni gelen bu iki bilgi göz önüne alındığında, Huawei’nin yeni telefonunu hangi isimle satışa sunacağı neredeyse kesinleşmiş oldu.

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