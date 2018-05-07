Huawei P20 ailesine özel garanti

Huawei, geçtiğimiz aylarda yeni P20 serisi modellerini tanıtmıştı. Huawei P20, Huawei P20 Lite ve üç arka kamerası ile dikkat çeken Huawei P20 Pro ile karşımıza çıkan Çinli dev, şimdi de özel garanti kapsamını duyurdu.

Daha önce ekran kırılmasına karşı 1 ay garanti veren Huawei, P20 serisi ile bu kapsamı rakiplerinin kıskanacağı bir çıtaya

çıkarıyor.

Özel garanti kapsamında Huawei P20 ve P20 Pro modellerini satın alanlar, satın alma tarihinden 3 ay boyunca; ekran, ön ve arka kasa kırılmalarına karşı ücretsiz onarım servisinden yararlanabilecek.

Huawei P20 Lite modelini satın alanlar ise satın alma tarihinden 1 ay boyunca ekran ve kasa hasarları sorunları için ücretsiz onarım hizmetinden faydalanabilecek. Huawei’nin hizmeti bununla da sınırlı kalmıyor.

Firma, ulaşım sorunu yaşayan kullanıcıları için istedikleri adrese kurye çağırma ve telefonu gönderme imkanı sunuyor. Ayrıca onarım kapsamındaki P20 modeliniz 3 gün içerisinde servisten size ulaştırılacak.

Satış sonrası hizmetleri ile tartışmasız en iyi firma olan Apple’ı bile kıskandıracak bu hamle, kullanıcıları Huawei P20 satın almaya yöneltebilir. Umarız diğer firmalar da Huawei’den ders alıp satış sonrası hizmetlerini gözden geçirir.

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