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Huawei P30'dan ilk bilgiler!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.07.2018 13:00 | Son Güncelleme

Huawei'nin P30 modelleri hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı. İşte P30'dan ilk bilgiler!

Huawei P30'dan ilk bilgiler!

Huawei, P20 ve P20 Pro modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Özellikle üç kamerasıyla piyasadaki en iyi akıllı telefon kamerasına sahip olan P20 Pro’nun ardından şirket, şimdi de yeni modeli için kolları sıvamaya başladı.

Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen P30 modeliyle ilgili taslak çalışmalarına başlayan Huawei, yeni modeliyle de tüketicileri cezbedecek gibi duruyor. Ortaya çıkan bilgilere göre P30 ve P30 Pro modelleri 5G bağlantısına sahip bir şekilde gelecek.

P30 isminin tecil markasını 2015’de yayınlayan şirket, marka onayını geçtiğimiz yılın Kasım ayında almıştı. Marka tesciline göre, Huawei P30 adı Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Tayvan ve Hong Kong için listelendi bile.

İddialara göre P30, 2.560 x 1.440 piksel çözünürlüklü 6,3 inç AMOLED ekrana ve HiSilicon Kirin 980 işlemcisine sahip bir şekilde karşımıza çıkacak. Android 9.0 yüklü gelmesi beklenen modelin kamera performansıyla yine P20 Pro'da olduğu gibi akıllara zarar bir şekilde olması bekleniyor. Peki P30 ne zaman tanıtılacak?

Huawei P30’un önümüzdeki yılın ilk aylarında tanıtılması bekleniyor. Bakalım Huawei, P20'de yakaladığı başarıyı P30'da da devam ettirebilecek mi?

Kaynak: Teknolojioku

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Huawei huawei p30

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