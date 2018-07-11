Huawei TalkBand B5 çok iddialı geliyor

Bildiğiniz gibi Huawei yeni akıllı telefonu Nova 3’ü 18 Temmuz’da düzenleyeceği etkinlikle resmen tanıtacak. Ancak şirketin bu etkinlikte tanıtacağı tek cihaz Nova 3 olmayacak. Huawei, Weibo hesabından yayınladığı açıklamayla, TalkBand B5’in de aynı tarihte tanıtılacağını duyurdu.

2016 yılında çıkan TalkBand B3’ün halefi olan TalkBand B5 için yayınlanan tanıtım afişi, akıllı bilekliğin daha büyük ve renkli bir ekrana sahip olacağını gösteriyor.

18 Temmuz’da düzenlenecek etkinlikte Nova 3 ile birlikte tanıtılacak TalkBand B5, bu etkinlikten iki gün sonra, yani 20 Temmuz’da satışa sunulacak.

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