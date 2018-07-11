Huawei TalkBand B5 çok iddialı geliyor

Bildiğiniz gibi Huawei yeni akıllı telefonu Nova 3’ü 18 Temmuz’da düzenleyeceği etkinlikle resmen tanıtacak. Ancak şirketin bu etkinlikte tanıtacağı tek cihaz Nova 3 olmayacak. Huawei, Weibo hesabından yayınladığı açıklamayla, TalkBand B5’in de aynı tarihte tanıtılacağını duyurdu.
2016 yılında çıkan TalkBand B3’ün halefi olan TalkBand B5 için yayınlanan tanıtım afişi, akıllı bilekliğin daha büyük ve renkli bir ekrana sahip olacağını gösteriyor.
18 Temmuz’da düzenlenecek etkinlikte Nova 3 ile birlikte tanıtılacak TalkBand B5, bu etkinlikten iki gün sonra, yani 20 Temmuz’da satışa sunulacak.
Nvidia Shield sahipleri PC oyunlarını indirip oynayabilecekler
'Adnan Oktar belasını buldu'
Gazeteci Soner Yalçın'dan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili gündem yaratacak iddia!
Trump şoke etti: Siz Rusya'nın esirisiniz
Kilolu polisler yandı: Ya zayıflarsınız ya da işinizi kaybedersiniz
Adnan Oktar ve kediciklere operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev
İYİ Parti'de büyük kriz!
Türk tamirciden dahiyane fikir! Aracını ortadan ikiye kesip...
Adana'da gece yarısı korkunç olay! Yengesini boğarak öldürdü
Bursa'da yol kapatma kavgası: 2 yaralı
BİM kendini aştı: Şimdi de 499 TL’ye akıllı telefon satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum