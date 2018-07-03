Instagram’da fazla zaman geçirenlere yeni özellik!

Instagram iyice hayatımıza yerleşti. Kimimiz için artık vazgeçilmezlerden biri olan Instagram’da kullanıcıların tadını kaçırtan sorunlar da yok değil. Bu sorunlardan en çok dile getirileni ise Instagram’ın karışık mı karışık gönderi sıralama algoritması ve bunun yol açtığı gönderi kaçırma sorunları. Neyse ki Instagram bir bilgilendirme mesajı ile de olsa bu soruna el attı.

INSTAGRAM HEPSİNİ GÖRDÜN ÖZELLİĞİNİ UYGULAMASINA EKLEDİ

Instagram ‘Hepsini Gördün’ özelliğini Instagram kullanıcılarının beğenisine sundu. Son 2 günde paylaşılan gönderilerin hepsinin görüntülendiği hakkında kullanıcılara bilgi sunan ‘Hepsini Gördün’ özelliği, kullanıcıların gönderileri kaçırmasına bir nebze de olsa engel oluyor.

HEPSİNİ GÖRDÜN ÖZELLİĞİ SON İKİ GÜNÜ BAZ ALACAK

Instagram Ana sayfasında çıkan bir uyarı ile kendini gösteren Hepsini Gördün özelliği, kişiye ‘’Son 2 gündeki tüm yeni gönderileri gördün’’ uyarısında bulunuyor. Yeni özellik ister İOS ister Android olsun, tüm Instagram kullanıcıları tarafından kullanılabilir durumda.



