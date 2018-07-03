Instagram’da fazla zaman geçirenlere yeni özellik!

Instagram iyice hayatımıza yerleşti. Kimimiz için artık vazgeçilmezlerden biri olan Instagram’da kullanıcıların tadını kaçırtan sorunlar da yok değil. Bu sorunlardan en çok dile getirileni ise Instagram’ın karışık mı karışık gönderi sıralama algoritması ve bunun yol açtığı gönderi kaçırma sorunları. Neyse ki Instagram bir bilgilendirme mesajı ile de olsa bu soruna el attı.
Instagram ‘Hepsini Gördün’ özelliğini Instagram kullanıcılarının beğenisine sundu. Son 2 günde paylaşılan gönderilerin hepsinin görüntülendiği hakkında kullanıcılara bilgi sunan ‘Hepsini Gördün’ özelliği, kullanıcıların gönderileri kaçırmasına bir nebze de olsa engel oluyor.
Instagram Ana sayfasında çıkan bir uyarı ile kendini gösteren Hepsini Gördün özelliği, kişiye ‘’Son 2 gündeki tüm yeni gönderileri gördün’’ uyarısında bulunuyor. Yeni özellik ister İOS ister Android olsun, tüm Instagram kullanıcıları tarafından kullanılabilir durumda.
Erken yerel seçim mi geliyor? MHP'den 'erken yerel seçim' açıklaması!
Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürülen Eylül Yağlıkara cinayetinde yeni detay!
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
Sapığa hakimden ilginç cevap: Bir pala bıyıklıya denk gelseydi de görseydin gününü
Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler
CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin
O model telefonu olanlar dikkat! Rehberdekilere rastgele fotoğraf gönderiyor!
İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali
Turizm şirketi Thomas Cook'tan yeni skandal! Yer: Türkiye!
Akdeniz'de zehirli denizanası şoku! Uzmanlar uyardı: 'Ölüsüne dahi dokunmayın'
Rita Ora annesiyle tatilde
Okuyucu Yorumları 0 yorum