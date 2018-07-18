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Instagram’da soru sorarken başınızı yakmayın!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.07.2018 08:18 | Son Güncelleme

Instagram geçtiğimiz haftalarda soru sorma özelliği kazandı. Ancak ufak bir detayı kaçıranlar, başlarını yakabiliyor. İşte soru sorarken dikkat edilmesi gereken o nokta!

Instagram’da soru sorarken başınızı yakmayın!

Instagram’ın her geçen gün yeni bir özellik kazandığı hepimizin malumu. Facebook’un en son sunduğu yenilik, geçtiğimiz haftalarda hikaye üzerinden soru sorma özelliğini aktif etti. Böylece takipçilerinizin size sormasını veya sorduğunuz soruya cevap vermelerini sağlayabiliyorsunuz. Takip ettiğiniz birinin hikayesine yanıt verirken de bir notla karşılaşıyorsunuz: Kullanıcı eğer sizin cevabınızı yayınlarsa, kullanıcı adınız gözükmeyecek.

İşte karmaşa tam olarak burada başlıyor. Notu tam olarak okumayan kişi, daha önce başka benzer servislerde alıştığı şekilde giden cevabın kullanıcıya anonim olarak ulaştırılacağını düşünüyor, ancak durum böyle değil! Birinin hikayesinde soru sorduğunuzda karşıda kişi açık açık kimliğinizi görüyor!

Bu karmaşa yüzünden özellikle yurt dışında çok kişi başını yakmış durumda. Sorduğu sorunun karşıdaki kişiye anonim olarak gideceğini sanan kullanıcılar rahat davranıyor fakat işler zannettikleri gibi ilerlemiyor.

Instagram yüzünden kullanıcıların ağzının yandığı diğer bir konu da ekran görüntüsü alma konusu. Bildiğiniz gibi uzun süredir hikayelerde SS aldığınızda karşı tarafa bildirim gidiyor. Bu konuda da dikkatli olmakta fayda var.

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