Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi

Instagram ekran görüntüsü alanların karşı tarafa bildirileceğinin açıklanması kullanıcılardan büyük tepki aldı. Ancak, aradan geçen sürede her ne olduysa ekran görüntüsünü alınınca, karşı tarafa bildirim gitmemeye başladı. Instagram bu bildirim özelliğini resmi olarak duyurmadığı için kimin bu özelliğe sahip olduğu veya kullanıcıların ne kadarında aktif olduğu bilinmiyordu. Nihayet, Instagram tarafından yapılan resmi açıklama ile bu konuya netlik kazandırıldı.
Instagram yetkilileri, bu özelliğin test sürecinden bile çıkarılmadan sonlandırıdığını belirttiler. Tabi, Instagram'ın ilerleyen aylarda bunu yeniden gündeme getirme şansı var. Ancak, şu anda başkalarının paylaştığı fotoğraf ve videolardan ekran görüntüleri almak hiç bir sorun oluşturmuyor.
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