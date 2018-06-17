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Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.06.2018 19:49 | Son Güncelleme

Instagram Şubat ayında Snapchat ile benzer bir özelliği kullanıma sunmuştu. Hikayelerinin ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bir bildirim gönderileceği özellik test aşamasındaydı fakat bazı kullanıcılarda aktif olmuştu. Instagram kaldırarak, hikayelerde ekran görüntüsü alındığında hikayenin sahibine artık bildirim gönderilmeyecek.

Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi

Instagram ekran görüntüsü alanların karşı tarafa bildirileceğinin açıklanması kullanıcılardan büyük tepki aldı. Ancak, aradan geçen sürede her ne olduysa ekran görüntüsünü alınınca, karşı tarafa bildirim gitmemeye başladı. Instagram bu bildirim özelliğini resmi olarak duyurmadığı için kimin bu özelliğe sahip olduğu veya kullanıcıların ne kadarında aktif olduğu bilinmiyordu. Nihayet, Instagram tarafından yapılan resmi açıklama ile bu konuya netlik kazandırıldı.

HİKAYEDE EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINCA BİLDİRİM GİDİYOR MU?

Instagram yetkilileri, bu özelliğin test sürecinden bile çıkarılmadan sonlandırıdığını belirttiler. Tabi, Instagram'ın ilerleyen aylarda bunu yeniden gündeme getirme şansı var. Ancak, şu anda başkalarının paylaştığı fotoğraf ve videolardan ekran görüntüleri almak hiç bir sorun oluşturmuyor.

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