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Instagram tek tuşla takipçi silecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.07.2018 15:44 | Son Güncelleme

Hikayeler ile adından söz ettiren Instagram, kullanıcılarına rahat nefes aldıracak bir özelliği daha uygulamasına getirdi. Instagram’ın yeni takipçi silme özelliği sayesinde artık görmek istemediğimiz takipçileri engellemeye gerek kalmayacak.

Instagram tek tuşla takipçi silecek!

Instagram’da takipçi sayısını arttırmak bazen iyi olabiliyorken bazen de kötü sonuçlar doğurabiliyor. Herhangi bir sebepten ötürü durmadan rahatsız eden bir takipçi bunun en açık örneği. Böyle bir durumda hepimiz söz konusu takipçiyi engellemek zorunda kalıyoruz. Ancak Instagram bu duruma daha iyi bir çözüm getirdi.

INSTAGRAM’DA TAKİPTEN ÇIKAR DÖNEMİ BAŞLIYOR

Instagram, herkese açık profiller için daha ılımlı bir çözüm olan ‘’takipten çıkar’’ özelliğini kullanıma sundu. Yeni takipten çıkar özelliği sayesinde rahatsız edici takipçiler engellenmek yerine sadece takipten çıkarılacak. Bu takipçiler kişinin profillerini görebilecek ancak kişinin takipçileri arasında yer almayacak. Böylece engelleme gibi agresif bir tavır yerine daha ılımlı bir tavır sergilenebilecek.

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INSTAGRAM’DA TAKİPÇİ NASIL SİLİNİR?

Instagram takipçi silme özelliği şimdilik test aşamasında. Hatta bunu şirketin sözcüsü de doğruladı. Fakat yeni özellik henüz herkesin kullanımında değil. Takipçi silme özelliği tahminlerimize göre çok yakında Instagram iOS ve Instagram Android uygulamasına eklenecek.

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