Instagram TV (IGTV) nedir? İşte Instagram'ın yeni özelliğinin detayları

Şu anda platformda en fazla bir dakikalık videolar yayınlanabiliyordu.
IGTV'de yayınlanan videolarda reklam olup olmayacağı ve YouTube gibi diğer platformlarda olduğu üzere yayıncıların para kazanıp kazanmayacağı ise henüz kesinleşmedi.
Instagram'ın kurucusu Kevin Systrom, bu konuda bir karar vermek için aceleleri olmadığını söyledi.
IGTV'deki videolar portre modunda, yani dikey olarak gözükecek. Systrom, bunun insanların doğal telefon tutuş şeklinden kaynaklandığını açıkladı.
Instagram'da paylaşılan videolarda bir dakika, uygulamanın 'hikayeler' bölümünde yayınlanan videolarda ise 15 saniye sınırı bulunuyor. Bu videolar da normalde 24 saat içinde siliniyor.
IGTV, Instagram'ın içinden erişilmesinin yanı sıra ayrı bir uygulama olarak da yayınlanacak.
BBC Newsbeat'e konuşan Systrom, insanların televizyon karşısında daha az, telefon başında daha fazla zaman geçirmesi üzerine böyle bir karar aldıklarını söyledi.
IGTV ile getirilecek bir diğer özellik de kullanıcıların bilgisayar üzerinden video yükleyebilmesi olacak.
Mobil öncelikli: IGTV, insanların telefon kullanım alışkanlıkları doğrultusunda tam ekran ve dikey videolar için tasarlandı.
Kolay kullanım: Uygulamaya girildiğinde oynatmaya başladığından arama yapmayı gerektirmiyor.
Kaliteli içerik: IGTV Instagram ağı üzerinde kurulduğundan, kanallar da Instagram’daki içerik üreticiler. Böylece insanlar halihazırda takip ettikleri hesapların videolarını izleyebilir ve yenilerini keşfedebilir.
Bugünden itibaren tüm dünyaya sunulan IGTV’de bazı hesaplar kanallarına video eklemeye başladı. Bunlardan bazıları:
Lele Pons (@lelepons)
Tyler Blevins (@ninja)
Susie Shu (@susiemeoww)
Kim Kardashian West (@kimkardashian)
Kevin Hart (@kevinhart4real)
Virgil Abloh (@virgilabloh).
Chris Hemsworth (@chrishemsworth)
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