Japonya yeni nesil avcı uçaklarına talip oldu!

Japonya Savunma Bakanlığı, hava kuvvetleri filosunu yenileme kararı aldı. Bunun için Lockheed Martin ve Boeing gibi askeri uçak üreticileri ile yapılan görüşmeler hızla devam ediyor. Öte yandan kaynaklar Bakanlığın, Lockheed Martin ile anlaşmaya varmak üzere olduğunu bildirdi. Japonya ABD’li Lockheed Martin’den F-22 Raptor ve F-35 Lightning II özelliklerini barındıran yeni bir avcı uçağı istiyor. Ancak ABD yasaları F-22 Raptor hayalet avcı uçağını ve uçakta kullanılan teknolojileri başka ülkelere satmayı yasaklıyor. Üreticinin Japonya ile böyle bir anlaşma yapabilmesi için önce ABD hükümetinden izin alması gerekiyor.
Japon Savunma Sanayi uzun zamandır 5. nesil milli savaş jeti geliştirmek için çalışıyor. Bu konuda kayda değer bir yol alındı. Ancak programın fişi yüksek maliyetler nedeniyle çekildi. Hâl böyle olunca ülke çareyi uluslararası savunma devlerinde buldu. Ayrıca Japon Savunma Bakanlığı, hava kuvvetler filosunu yenilemek için şimdilerde 60 adet F-35 Lightning II satın almayı planlıyor.
Savunma Bakanlığı, ABD yasa engeli ihtimaline karşı işini şansa bırakmadı. Bakanlık F / A-18E / F Super Hornet savaş jetlerini üreten Boeing ve Eurofighter Typhoon avcı uçağını üreten BAE System ile görüşmelerine devam ediyor.
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